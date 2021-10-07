С места – в карьеру. Станет ли Разумков соперником Зеленского после своей отставки

Помните анекдот о сердобольном собаководе, которому надо было купировать хвост своему доберману? Как он из тупой жалости не сразу отрезал, а каждый день отрубал бедному псу хвост по кусочку? Так и Дмитрия Разумкова сначала удалили из фракционного чата "Слуг народа", потом лишили права проводить пленарные заседания, а скоро и совсем из спикеров уволят (на пленарном заседании 7 октября Разумкова отправили в отставку 284 голосами "за" — Ред).

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Но только это не из жалости, а наоборот — из политического садизма. Чтобы спикер успел прочувствовать "крушение" своей карьеры и все унижения, с этим связанные. Шоубиз — он на самом деле жесток.

По правде, не думаю, что Дмитрия ситуация очень огорчает. Как политтехнолог, обязанный знать принципы функционирования нашей государственной машины, он понимает, что исходно варианта было всего два: либо бесконечно раболепствовать даже не перед президентом Зеленским, а перед его офисом, либо в какой-то момент проявить характер и лишиться должности, но сохранить самоуважение и перспективу.

Меня постоянно спрашивают о шансах Дмитрия Разумкова на самостоятельную политкарьеру. Шансы есть, но они связаны с тем, что придется переходить в жесткую оппозицию к власти Владимира Зеленского и терпеть связанные с этим трудности. Готов ли Разумков к этому, знает только он сам.

Важно

Между мятежом и отставкой. Чем закончится конфликт Зеленского с Разумковым

Честно говоря, меня больше интересует, как будут складываться отношения нового спикера (в четверг, по прогнозам, должны проголосовать за Руслана Стефанчука) с Офисом президента. Дело в том, что особым авторитетом среди депутатов он не пользуется. Если из Офиса президента пойдут команды на принятие каких-то непопулярных законопроектов, то будут приключаться обломы.

Бегать по каждому голосованию к президенту Стефанчук не сможет — не для того, его тянут в кресло спикера, чтобы ему помогать. Опять же у Стефанчука есть "шкурняки", например, в сфере интеллектуальной собственности, и оппозиция может это вытащить наружу.

То есть, смена спикера может не улучшить, а ухудшить управляемость парламента для Офиса президента. И кто тогда будет назначен виноватым?

В целом, у власти Владимира Зеленского наблюдаются все типичные ошибки украинских правителей: стремление к автократии, неспособность воспринимать критику, желание окружить себя не профессиональными, а послушными. И, как следствие, изоляция власти и, в конечном итоге, ее отторжение обществом.

Кстати, феномен Владимира Зеленского не только в том, что он впрыгнул в политику из ниоткуда с ошеломительными 73%, но и способен потерять их столь же неожиданно и стремительно.

Первоисточник.