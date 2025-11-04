Загадочная ракета 9М729: почему российская "новинка" не является ни новой, ни запрещенной

О ЗАГАДОЧНОЙ РОССИЙСКОЙ РАКЕТЕ, КОТОРАЯ ЗАГАДКОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Казалось, к технической дремучести большинства наших СМИ я должен был бы привыкнуть. Но нет — продолжают удивлять.

Это о многочисленных публикациях (копипастят друг у друга), где сообщается, что после саммита Трамп-Путин на Аляске Украину стали чаще атаковать какой-то запрещенной ракетой 9М729, которая может нести ядерный боеприпас.

Докладываю по сути вопроса: да нет там ничего нового и особо угрожающего. А насчет запрещенного, то это даже не смешно.

В семействе "Калибр" более двадцати различных модификаций крылатых ракет, которые отличаются определенными изменениями в конструкции и габаритах в зависимости от назначения и условий запуска. Соответственно, есть морского базирования, есть подводного, есть воздушного, есть наземного. 9М729 с дальностью 2.500 км (как и ее копия 9М728 с дальностью, уменьшенной до 500 км) входит в семейство "Калибр" и приспособлена для запуска с наземного комплекса "Искандер", поэтому имеет еще другое название — "Искандер К".

При этом, почти все ракеты семейства "Калибр" могут нести ЯЗ.

"Калибрами", преимущественно морского базирования, нас атакуют с первой ночи полномасштабки. Но и "Искандеры К", которые по тактико-техническим характеристикам от морских "Калибров" не отличаются, для Украины тоже, к сожалению, не новость. Но действительно, есть заметный рост количества запущенных именно 9М729 с дальностью 2.500 км.

Военная логика подсказывает, что с наземных комплексов уместнее запускать псевдобалистичные "Искандеры М". Поэтому увеличение запусков "Искандеров К" может объясняться одной из двух взаимоисключающих причин, выбирайте, какая больше нравится:

Или у врага возник избыток именно "Искандеров К" модификации 9М729 и он их утилизирует. Такой избыток мог быть результатом отказа Кремля от потенциального воздушного удара по одной из стран НАТО. Или у врага возник дефицит псевдобалистических ракет "Искандеры М", потому что их, как сложные для ПВО, Россия аккумулирует для будущего удара по стране НАТО.

А теперь о том, в каком смысле крылатая ракета 9М729 является запрещенной.

В 1987 году Р. Рейган и М. Горбачев подписали РСМД — Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (более 500 км). Но это касалось только ракет наземного базирования! То есть, ни существующие "Томагавки" (дальность 1.800 км), ни будущие "Калибры" (дальность 2.500 км) под него не попадали. А комплекс "Искандер" — да. Именно поэтому псевдобалистический "Искандер М" имеет дальность 500 км. И крылатый "Искандер К" с ракетой 9М728 тоже летает на 500 км — все согласно РСМД.

Однако подлая путинская Россия не могла не смухлевать! И там потихоньку переделали морской "Калибр" с дальностью 2.500 км под наземный комплекс "Искандер" (это и есть "загадочная" ракета 9М729), надеясь, что никто не заметит. Американцы заметили, и Д. Трамп еще во время первого президентства прекратил действие Договора РСМД в связи с нарушением его со стороны РФ.

Так что ракета 9М729 запрещена договором, который давно не действует. При этом все "Калибры", независимо от дальности и названия, являются одной из самых удобных целей для украинского ПВО-ПРО. И это — главное.

