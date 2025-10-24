В арсенале ВС РФ семь типов ракет ОТРК "Искандер-М": какие модификации в приоритете

В арсенал российского оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" поступают по крайней мере семь типов ракет с различными боеголовками, в том числе фугасными, кассетными, проникающими и специальными. Наиболее массовой модификацией стала ракета 9М723-1Ф2.

Анализ документов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИСЭ), в арсенале Вооруженных сил РФ находится свыше 770 единиц 9М723-1Ф2. Об этом сообщает профильное издание "Милитарный". В статье, среди прочего, перечислили модификации ракет "Искандер" и показали темпы производства в 2024-2025 годах.

Данные ВПК РФ показывали, что наибольший интерес у ВС РФ вызывали базовые варианты баллистических ракет 9М723 "Искандер-М" и крылатых ракет 9М728 "Искандер-К". Кроме того, баллистики в 2025 году больше почти на 10%.

Ракеты "Искандер" - какие темпы производства в 2024-25 годах Фото: Милитарный

Цена одной такой ракеты в отчетах указывается на уровне 192 млн рублей (примерно 2,4 млн долларов). Вариант 1Ф2 характеризуется модернизированной схемой детонации и фрагментации, что повышает ее эффективность при ударах по площадям.

Базовая модификация 9М723-1Ф1 закупалась в значительно меньших объемах — около 59 единиц, при этом цена за штуку исчислялась примерно 3 млн долларов. Эта версия оснащена высокой проникающей боевой частью с элементами из стали, предназначенными для уничтожения техники и личного состава.

Другой вариант, 9М723-1Ф3, также оснащен проникающей фугасной боеголовкой и имеет обновленную конструкцию корпуса. Минобороны РФ заказало 217 единиц этой ракеты, стоимость которой в разные годы колебалась от 189 до 238 миллионов рублей за единицу.

Количество боеголовок "Искандер", бьющих по площадям, в три раза больше снарядов, предназначенных для ударов по укрытиям, показывают данные ВПК РФ. Кроме того, можно посчитать, что за 1046 боеголовок (трех основных модификаций) россияне заплатили 2,5-2,6 млрд дол. на протяжении двух лет войны в Украине.

Типы и характеристикы баллистических ракет к ОТРК "Искандер-М" Фото: Милитарный

Отдельное внимание аналитики обратили на модификацию 9М723-1К5, оснащенная кассетной боевой частью, которая предназначена для нанесения ударов по большим площадям, личному составу на открытой местности и легкобронированной технике. Отмечается, что таких ракет было заказано около 185 единиц.

В анализе также упоминаются модификации 9М723-1Б, используют специальную боеголовку AA106. Размеры и масса этой модификации соответствуют серийному стандарту: длина составляет 7,2 метра, а стартовая масса — 3,8 тонны. При этом боеголовка меньшего размера весит примерно 410 килограммов.

Модификация 1Ф4 описывается как самая новая версия с улучшенной фугасно-осколочной боеголовкой и, возможно, модифицированным взрывчатым составом для повышения эффективности против площадных и укрепленных целей.

В целом аналитики отмечают, что перечисленные ракеты находятся в эксплуатации российской армии и отражают диверсификацию боевого арсенала комплекса "Искандер-М" для решения широкого круга задач — от ударов по площадным целям до поражения укрепленных объектов и живой силы.

Ранее мы писали о том умеют ли ЗРК Patriot Украины сбивать улучшенные ракеты российского комплекса "Искандер". По мнению специалистов, американские перехватчики также получают новые возможности с учетом опыта российских ударов.