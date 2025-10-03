РФ бьет модифицированными "Искандерами": умеют ли ЗРК Patriot Украины сбивать улучшенные ракеты (видео)

Российская Федерация действительно создала ракеты и оперативно-тактический комплекс "Искандер", о которых можно сказать, что они "не имеют аналогов", объяснил военный обозреватель. Еще на этапе проектирования, 15 лет назад, россияне заложили возможность модернизации. Впрочем, за этими модификациями следят в Соединенных Штатах Америки и улучшают работу зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые способны сбивать такие цели.

Россияне меняют возможности ракет "Искандер" с первых месяцев войны, когда начались удары по Харькову и по другим населенным пунктам Украины, сказал военный обозреватель "Милитарного" Вадим Кушников в эфире телеканала "Киев 24". При этом РФ использует опыт, полученный во время обстрелов украинцев: модифицируют и "Искандер-М", и "Кинжалы".

Кушников добавил, что в США следят за совершенствованием баллистических целей ВС РФ. Среди изменений, внесенных россиянами в "Искандеры", — возможность маневрирования в момент захода на цель (терминальная стадия полета) и наличие ложных целей 9Б-899. Главная цель таких изменений — "уменьшить шанс успешного перехвата". Впрочем, обозреватель отметил, что ЗРК Patriot, которые входят в систему ПВО Украины, также модифицируют с учетом опыта российских ударов (не уточняется, какие именно улучшения имелись в виду).

"Patriot, которые есть у нас на вооружении, они тоже получают совершенствование. Тот опыт, который имеют наши военные и подразделения противовоздушной обороны, очень внимательно изучается американской стороной, в том числе компанией-разработчиком для того, чтобы внедрять улучшения и давать возможность этим комплексам продолжать держать высокий уровень эффективности и высокий рейтинг сбития вражеских целей, в том числе таких сложных и важных для перехвата, как баллистические ракеты", — сказал Кушников.

ЗРК Patriot — зенитно-ракетные комплексы, которые выпускаются американской корпорацией Raytheon. Ракеты-перехватчики PAC-3/PAC-3 MSE изготавливаются компанией изготавливает Lockheed Martin. 29 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поступлении комплекса Patriot от Израиля и о том, что осенью 2025 года ожидаются еще две системы.

Модифицированные Искандеры — детали

Отметим, 2 сентября агентство Financial Times сообщило, что российские баллистические ракеты "Искандер-М" и "Кинжал" модифицировали и теперь они хуже сбиваются ЗРК Patriot. Именно этим объясняется шестикратное уменьшение эффективности работы ПВО по этим средствам поражения: в августе эффективность была 37%, в сентябре — 6%.

Еще в 2024 году Фокус писал о модернизации ракеты "Искандер", о которой стало известно после анализа обломков. Специалисты установили, что средство поражения получило устройство для защиты навигационных сигналов от помех, похожее на цифровые модули "Комета", предназначенные для спутниковой навигации. Отмечается, что устройство установили в хвостовой части вместо контейнера с ложными целями, который обычно там размещался.

Между тем в ночь на 3 октября ВС РФ обстреляли Украину 416 средствами воздушного поражения, и среди них было семь баллистических ракет "Искандер-М/KN-23", сообщило Воздушное командование. В отчете не указано о сбитии этих ракет, но есть удачная отработка по крылатым "Искандер-К" (сбили 12 из 21).

