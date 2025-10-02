"Кинжалы" и "Искандеры" научились обходить Patriot: РФ модернизировала свои баллистические ракеты, — FT

Россияне начали применять при обстрелах Украины модернизированные ракеты "Кинжал" и "Искандер", которые могут "запутывать" и обходить зенитно-ракетные комплексы Patriot. Уровень перехвата баллистических ракет украинской противовоздушной обороной упал с 37% в августе до 6% в сентябре.

Модифицированные российские ракеты обходят американские батареи Patriot в последний момент, пишет 2 октября "Finantial Times". По словам украинских и западных чиновников, об этом свидетельствуют результаты российских воздушных атак за последние месяцы.

Журналисты со ссылкой на действующих и бывших чиновников пишут, что РФ, вероятно, модифицировала свою мобильную систему "Искандер-М" (дальность до 500 км) и аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (дальность до 480 км). Теперь ракеты в конце следования по траектории меняют свой курс и маневрируют или пикируют под крутым углом, "запутывая" таким образом ЗРК Patriot.

Один из украинских экс-чиновников анонимно заявил изданию, что модернизация этих ракет "меняет правила игры для России", поскольку при этом замедляются поставки средств противовоздушной обороны из США.

Обстрелы Украины: процент перехватов ракет резко упал

Согласно данным украинских Воздушных сил, собранным Центром информационной устойчивости, уровень перехвата российских баллистических ракет в Украине летом улучшился до 37%, однако в сентябре резко упал до 6% несмотря на меньшее количество запусков ракет.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сказал в комментарии FT, что оккупанты "россияне продолжают значительно модернизировать технологии своих ракет "Искандер" и других ракет" и подчеркнул, что партнерам необходимо работать над перекрытием поставок России западных компонентов, в частности, через Китай.

Авторы статьи отмечают, что Patriot — единственный перехватчик в украинском арсенале, который может сбивать баллистические ракеты РФ.

Журналисты добавили, что ранее ЗРК Patriot были под защитой других систем, таких как батарея средней дальности Iris-T. Однако сейчас часть этих средств получила повреждения или была передислоцирована, и "Петриоты" должны защищать себя самостоятельно.

Как РФ модернизировала ракеты "Кинжал" и "Искандер"

По мнению аналитиков, россияне для повышения эффективности могли скорректировать программное обеспечение ракет. Исследователь ракетной техники в Университете Осло Фабиан Гофман объяснил, что производители вооружения постоянно анализируют данные о перехвате, чтобы улучшать характеристики боеприпасов. Он отметил, что "Искандер-М" приобрел способность "достаточно агрессивно маневрировать на конечной стадии" полета. Ракета выполняет быстрый маневр перед попаданием и резко ныряет, что затрудняет отслеживание и поражение системами Patriot.

"Более крутая конечная траектория — это то, что можно запрограммировать в ракете", — сказал Гофман.

Напомним, обозреватели "Милитарного" 25 августа раскрыли новые факты о российской ракете "Кинжал", отметив, что она не является принципиально новым оружием, а основой для нее стала баллистическая ракета комплекса "Искандер". Эксперты также отмечали, что по утверждению производителей "Кинжал" достигает скорости до 10 махов, однако на финальной стадии полета он замедляется до 3 махов и может быть перехвачен системами Patriot.

25 сентября военный эксперт Михаил Жирохов предположил, что Вооруженные силы Украины могли сбить Су-34 на Запорожье истребителем F-16 или "блуждающим" ЗРК Patriot.