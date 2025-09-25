Сбитие Су-34 на Запорожье: чем могли достать истребитель ВС РФ, — эксперт (видео)

Истребитель Су-34 Российской Федерации, который летел сбрасывать управляемые авиабомбы на Запорожье, мог лететь по традиционной траектории и поэтому попал под удар Вооруженных сил Украины, пояснил военный эксперт Михаил Жирохов. К спецоперации могли привлечь самолет дальнего радиолокационного обнаружения от Швеции и другую военную технику, полученную от западных партнеров.

Для удара по Су-34 могли использовать истребитель F-16 или ЗРК Patriot, сказал Жирохов в эфире медиа NV. Впрочем, версий существует несколько и точно неизвестно, какая из них соответствует действительности.

Сбитие Су-34 — Жирохов о вариантах действий ВСУ см. с 1:14

Военный эксперт ответил на вопрос журналиста, могли ли ВСУ применить F-16 или "блуждающий" Patriot. По мнению Жирохова, событие произошло, поскольку российские пилоты, скорее всего, двигались по шаблонному маршруту,: они привыкли, что им никак не противодействуют. Этой опрометчивостью воспользовались украинцы и устроили засаду, добавил он.

"Когда нет противодействия на фронте, там люди, те же пилоты, теряют какой-то талант, они теряют осторожность. И поэтому организация засады была только делом времени", — прозвучало в эфире.

Против Су-34 действительно могли применить западные истребители или ЗРК, согласился эксперт. Такая возможность есть, поскольку есть соответствующие ракеты, например, для F-16. В то же время, чтобы такую спецоперацию провел именно F-16, должны были бы применить самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Жирохов уточнил, что такой самолет действительно мог поступить от Швеции и "уже доехал до Украины".

Сбитие Су-34 — детали

Отметим, утром 25 сентября Генштаб ВСУ сообщил о сбитии истребителя Су-34 над Запорожской областью. Событие произошло около 4 часов, уточнило командование. Также отмечается, что самолет сбрасывал управляемые авиабомбы на Запорожье. Между тем на канале Flightbomber российского пилота Ильи Туманова, который обычно реагирует на подобные инциденты, пока не писали о потере истребителя в Украине.

Фокус писал о российских самолетах, как используются на войне против Украины.

Су-34 — истребитель-бомбардировщик, стоимостью 33-50 млн долл. с боевым радиусом работы около 1 тыс. км на высоте до 17 км. На фото, опубликованных российское Минобороны, показали четыре 500-килограммовые бомбы, которые способен нести самолет Су-34 ВС РФ. Чтобы сбросить КАБ, истребитель должен приблизиться к цели на расстояние около 30-100 км (в зависимости от модификации бомбы). Ориентировочно, чтобы достать до окрестностей Запорожья, самолет должен был бы делать пуски в районе Васильевки, или Токмака, или Мелитополя.

Напоминаем, российская корпорация ОАК в сентябре сообщала об очередной партии истребителей Су-34, которая поступит в ВС РФ. Между тем OSINTери отыскали фото новых самолетов Су-57 и оценили ориентировочное количество.