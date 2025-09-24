РФ получила 16 самолетов Су-57 в течение трех лет войны: как сильно отстают от США

Российская "Объединенная авиастроительная корпорация" с 2022 по 2025 годы, во время войны в Украине, продолжала изготавливать истребители 5 поколения Су-57, пытаясь выполнить соглашение от 2018 года. OSINTер отыскал 16 самолетов, которые действительно могли получить Вооруженные силы Российской Федерации. Впрочем, темпы ОАК отстают от производительности США и отстают от плана.

В сети отыскались фотографии истребителей Су-57 с красными и синими бортовыми номерами, которые стоят на аэродромах ВС РФ, написали на портале "Милитарный". Часть из них заметили на аэродромах испытательного центра, часть — в боевых частях, говорится в статье. Между тем заявления и фото российских производителей несколько расходятся с планами российского командования и возможностями страны-соперника — США.

На "Милитарном" обратили внимание на инфографику OSINTера с ником Ayo Abakan, которая в июне 2025 года появилась в соцсети X. OSINT-ер опубликовал серию 16 фото Су-57: это все, что смогла изготовить российская промышленность с 2022 по 2025 год.

Авиация РФ — сколько Су-57 есть у россиян

Аналитики объяснили, что информацию о количестве истребителей Су-57 установили по номерам бортов с фотографий, которые отыскались в сети. Самолеты находятся на трех аэродромах: в Ахтюбинске (600 км от Украины, Астраханская область), Знаменске (500 км, в той же области, рядом — полигон "Капустин Яр" и Аксеново. Также установили, что есть разделение на две группы.

Первая группа — на испытаниях на объекте "Государственный летно-испытательный центр" в Ахтюбинске. Это три Су-57 — "01" Синий 81774, "02" Красный и "11" Красный.

Вторая группа — красными и синими номерами, которые поступили в подразделения ВС РФ.

"Милитарный" отметил, что российская корпорация изготовила "по меньшей мере" 16 Су-57: точное число неизвестно и может быть больше.

Авиация РФ — планы по Су-57

На портале VPK можно отыскать информацию о том, что ОАК заключила соглашение с Минобороны РФ в 2018 году: корпорация пообещала изготовить 76 истребителей 5 поколения до 2027 года. То есть в течение девяти лет планировали ежегодно выпускать, ориентировочно, по восемь самолетов. Таким образом, если бы все работало в соответствии с планом, с 2022 по 2025 год ВС РФ должны были бы получить 24 Су-57. Если же исходить из данных OSINTера, есть отставание на 35% от плана.

Авиация РФ — информация о сделке на Су-57 2018-2027 гг.

Производительность российского ВПК можно сравнить с возможностями американской компании Lockheed Martin, производителя истребителей 5 поколения F-35. В отчете, который появился на портале 8 января 2025 года, сообщили результат 2023 года — 110 самолетов: ежемесячно — по 9 ед. Видим, что американцы выпускают в месяц столько F-35, сколько РФ запланировала изготавливать в течение года. Кроме того, в том же отчете указано, что уже есть 1100 самолетов 5 поколения: если темпы производства не упадут, то американцы к 2027 году будут иметь в 18 раз больше F-35, чем россияне Су-57.

Отметим, ГУР Минобороны сообщал о повреждении истребителей Су-57 во время спецоперации в глубоком тылу на территории РФ. Событие произошло в июне 2024 года. Разведчики заявили, что по самолету стоимостью 100 млн долл. ударил украинский беспилотник, который стоит в разы дешевле. Удар нанесли по полигону в Ахтюбинске, в 600 км от Украины.

Напоминаем, в августе 2025 года Фокус писал о темпах производства Су-35 ВС РФ, которые активно действуют на войне в Украине.