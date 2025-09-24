РФ отримала 16 літаків Су-57 протягом трьох років війни: як сильно відстають від США

Російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" з 2022 по 2025 роки, під час війни в Україні, продовжувала виготовляти винищувачі 5 покоління Су-57, намагаючись виконати угоду від 2018 року. OSINTер відшукав 16 літаків, які дійсно могли отримати Збройні сили Російської Федерації. Втім, темпи ОАК відстають від продуктивності США і відстають від плану.

У мережі відшукались фотографії винищувачів Су-57 з червоними та синіми бортовими номерами, які стоять на аеродромах ЗС РФ, написали на порталі "Мілітарний". Частину з них помітили на летовищах випробувального центру, частина — у бойових частинах, ідеться у статті. Тим часом заяви та фото російських виробників дещо розходяться з планами російського командування і можливостями країни-суперника — США.

На "Мілітарному" звернули увагу на інфографіку OSINTера з ніком Ayo Abakan, яка у червні 2025 року з'явилась у соцмережі X. OSINT-ер опублікував серію 16 фото Су-57: це все, на що спромоглась російська промисловість з 2022 по 2025 рік.

Авіація РФ - скільки Су-57 є у росіян Фото: X (Twitter)

Аналітики пояснили, що інформацію про кількість винищувачів Су-57 встановили за номерами бортів з фотографій, які відшукались у мережі. Літаки перебувають на трьох аеродромах: в Ахтюбінську (600 км від України, Астраханська область), Знаменську (500 км, у тій же області, поруч — полігон "Капустин Яр" та Аксьоновому. Також встановили, що є поділ на дві групи.

Перша група — на випробуваннях на об'єкті "Государственный летно-испытательный центр" в Ахтюбінську. Це три Су-57 — "01" Синій 81774, "02" Червоний та "11" Червоний.

Друга група — червоними та синіми номерами, які надійшли у підрозділи ЗС РФ.

"Мілітарний" наголосив, що російська корпорація виготовила "щонайменше" 16 Су-57: точне число невідоме і може бути більшим.

Авіація РФ — плани щодо Су-57

На порталі VPK можна відшукати інформацію про те, що ОАК уклала угоду з Міноборони РФ у 2018 році: корпорація пообіцяла виготовити 76 винищувачів 5 покоління до 2027 року. Тобто протягом дев'яти років планували щороку випускати, орієнтовно, по вісім літаків. Таким чином, якби все працювало відповідно до плану, з 2022 по 2025 рік ЗС РФ мали б отримати 24 Су-57. Якщо ж виходити з даних OSINTера, є відставання на 35% від плану.

Авіація РФ - інформація про угоду на Су-57 2018-2027 рр. Фото: Скриншот

Продуктивність російського ВПК можна порівняти з можливостями американської компанії Lockheed Martin, виробника винищувачів 5 покоління F-35. У звіті, який з'явився на порталі 8 січня 2025 року, повідомили результат 2023 року — 110 літаків: щомісяця — по 9 од. Бачимо, що американці випускають на місяць стільки F-35, скільки РФ запланувала виготовляти протягом року. Крім того, у тому ж звіті вказано, що вже є 1100 літаків 5 покоління: якщо темпи виробництва не впадуть, то американці до 2027 року матимуть у 18 разів більше F-35, ніж росіяни Су-57.

Зазначимо, ГУР Міноборони повідомляв про пошкодження винищувачів Су-57 під час спецоперації в глибокому тилу на території РФ. Подія сталась у червні 2024 року. Розвідники заявили, що по літаку, вартістю 100 млн дол., вдарив український безпілотник, який коштує у рази дешевше. Удар завдали по полігону в Ахтюбінську, за 600 км від України.

Нагадуємо, у серпні 2025 року Фокус писав про темпи виробництва Су-35 ЗС РФ, які активно діють на війні в Україні.