"Плюс" шесть новых Су-34: в каком темпе растет производство фронтовых бомбардировщиков РФ

В начале августа российские Воздушно-космические силы Российской Федерации получили очередное пополнение — третью в 2025 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Это стало продолжением серии поставок, в которую вошли шесть партий в 2024-м и три партии многоцелевых истребителей Су-35С в текущем году.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), заявлявшая ранее о намерении увеличить темпы производства боевых самолетов, теперь демонстрирует реальные результаты. Как отмечают обозреватели немецкого издания Hartpunkt, заказы выполняются стабильно, а поставки идут в плановом режиме.

Официально количество переданных машин не раскрывается. Однако, судя по публикациям и фотографиям в пресс-релизах, в каждом из трех анонсов этого года фигурировали по два самолета.

Это дает основания предполагать, что в 2025 году уже поставлено не менее шести Су-34, помимо двенадцати, полученных в прошлом году. Примечательно, что к концу 2024-го темпы заметно выросли: одна поставка состоялась в июне, а затем — ежемесячно с сентября по декабрь.

ОАК также активно занимается ремонтом и модернизацией бомбардировщиков Су-34, поврежденных в ходе боевых действий в Украине. По данным «Ростеха», в ходе обновления на самолеты устанавливается новый интерфейс связи, позволяющий летчикам напрямую взаимодействовать с наземными подразделениями.

Самолет Су-34 — значение для российских ВКС

Су-34 в российской авиации выполняет роль основного средства непосредственной авиационной поддержки. Эти самолеты часто применяются для ударов планирующими авиабомбами с УМПК, а также оснащаются широким спектром систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), повышающих их живучесть в условиях работы украинских средств ПВО.

В арсенале защиты Су-34 — съемные подвесные контейнеры Л265ВИ (приемник) и Л265ВП (постановщик помех), система выброса помех УВ-5, система предупреждения об облучении Л-150, а также более мощные РЭБ-модули в центральной части фюзеляжа. Такой комплекс позволяет не только уходить от ракет ПВО, но и целенаправленно подавлять радиолокационные станции противника.

Одним из ключевых вооружений Су-34 остается управляемая планирующая авиабомба Д-30СН, применение которой началось в 2024 году. В российских источниках такой вид вооружения называют “универсальный межвидовой планирующий боеприпас” или УМПБ.

В отличие от модифицированных обычных авиабомб, она создавалась как высокоточный боеприпас с боевой частью массой 100 кг и системой навигации, совмещающей инерциальный и спутниковый каналы. По предварительным оценкам, дальность её применения достигает 90 километров, что позволяет атаковать цели, оставаясь вне зоны поражения многих комплексов ПВО.

Напомним, аналитики из НАКО и Hunterbrook Media выяснили, что ключевые российские боевые самолеты фронтовой авиации Су-34 и Су-35С практически полностью зависят от электроники западного производства. Специалисты идентифицировали 1115 из 1119 импортных компонентов на борту этих машин.