Российские Су-34 и Су-35 делают на западной электронике: кто в лидерах поставок
Ключевые российские боевые самолеты фронтовой авиации — истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые Су-35С — практически полностью зависят от электроники западного производства. Аналитики идентифицировали 1115 из 1119 импортных компонентов на борту этих машин.
Аналитики International Partnership for Human Rights (IPHR) совместно с Независимой антикоррупционной комиссией (НАКО) и Hunterbrook Media подготовили материал PARTS OF THE PROBLEM: Tracing Western Tech in Russia's Deadliest Jets о западных технологиях, задействованных в российской боевой авиации.
"НАКО проверила 227 из 228 компонентов, ранее идентифицированных военными источниками. В частности, имеются данные, свидетельствующие о том, что электронные компоненты, использованные при производстве самолета, были поставлены 59 компаниями из восьми разных стран, причем США являются бесспорным лидером", — говорится в публикации.
В отчете сказано, что наиболее массовыми поставщиками электронных компонентов для Су-34 и Су-35 оказались американские корпорации Texas Instruments, Analog Devices, Intel, Maxim, а также японская Murata, тайваньская Vicor и южнокорейская OnSemi.
По данным отчета, структура происхождения электронной начинки в Су-34 выглядит следующим образом:
- 68% компонентов — из США;
- 16,2% — из Японии;
- 7% — из стран ЕС;
- 4,4% — из Швейцарии;
- 3,1% — с Тайваня;
- 0,9% — из Южной Кореи;
- остальные 0,9% — из других стран.
Практически такая же картина наблюдается и в истребителе Су-35С, однако в истребителях также используют чипы из Великобритании и Китая:
- 62,3% компонентов — из США;
- 18,4% — из Японии;
- 7,7% — из стран ЕС;
- 4,7% — из Швейцарии;
- 1,8% — из Великобритании;
- 1,6% — из Китая;
- остальные 3,5% — из других стран.
Компоненты попадают в Россию через широкую сеть посредников, в том числе через Китай, Гонконг, Турцию, ОАЭ и отдельные страны ЕС, несмотря на действующие экспортные ограничения.
Напомним, в октябре 2024 года международное сообщество InformNapalm обнародовало информацию об участии французских компаний Thales и Safran в снабжении российских боевых самолетов. Их оборудование продолжает использоваться на истребителях Су-30СМ, находящихся на техническом обслуживании в Казахстане. При этом, по данным расследования, сервисные работы проводит ARC Group, обходя режим международных санкций.