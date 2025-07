Российские Су-34 и Су-35 делают на западной электронике: кто в лидерах поставок

Ключевые российские боевые самолеты фронтовой авиации — истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые Су-35С — практически полностью зависят от электроники западного производства. Аналитики идентифицировали 1115 из 1119 импортных компонентов на борту этих машин.

Аналитики International Partnership for Human Rights (IPHR) совместно с Независимой антикоррупционной комиссией (НАКО) и Hunterbrook Media подготовили материал PARTS OF THE PROBLEM: Tracing Western Tech in Russia's Deadliest Jets о западных технологиях, задействованных в российской боевой авиации.

"НАКО проверила 227 из 228 компонентов, ранее идентифицированных военными источниками. В частности, имеются данные, свидетельствующие о том, что электронные компоненты, использованные при производстве самолета, были поставлены 59 компаниями из восьми разных стран, причем США являются бесспорным лидером", — говорится в публикации.

В отчете сказано, что наиболее массовыми поставщиками электронных компонентов для Су-34 и Су-35 оказались американские корпорации Texas Instruments, Analog Devices, Intel, Maxim, а также японская Murata, тайваньская Vicor и южнокорейская OnSemi.

По данным отчета, структура происхождения электронной начинки в Су-34 выглядит следующим образом:

68% компонентов — из США;

16,2% — из Японии;

7% — из стран ЕС;

4,4% — из Швейцарии;

3,1% — с Тайваня;

0,9% — из Южной Кореи;

остальные 0,9% — из других стран.

Источник: International Partnership for Human Rights

Практически такая же картина наблюдается и в истребителе Су-35С, однако в истребителях также используют чипы из Великобритании и Китая:

62,3% компонентов — из США;

18,4% — из Японии;

7,7% — из стран ЕС;

4,7% — из Швейцарии;

1,8% — из Великобритании;

1,6% — из Китая;

остальные 3,5% — из других стран.

Источник: International Partnership for Human Rights

Компоненты попадают в Россию через широкую сеть посредников, в том числе через Китай, Гонконг, Турцию, ОАЭ и отдельные страны ЕС, несмотря на действующие экспортные ограничения.

Напомним, в октябре 2024 года международное сообщество InformNapalm обнародовало информацию об участии французских компаний Thales и Safran в снабжении российских боевых самолетов. Их оборудование продолжает использоваться на истребителях Су-30СМ, находящихся на техническом обслуживании в Казахстане. При этом, по данным расследования, сервисные работы проводит ARC Group, обходя режим международных санкций.