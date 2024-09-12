InformNapalm раскрыл схему обслуживания Су-30СМ РФ французским оборудованием Thales и Safran (документы)

Без навигационных систем и прочего оборудования французских компаний пилоты российских истребителей и бомбардировщиков, по сути, окажутся слепыми, а самолеты — грудой железа в воздухе.

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Авторы журналистского расследования раскрыли схему, позволяющую РФ, вопреки международным санкциям, обслуживать военную авиацию. Имеющиеся документы и свидетельства указывают на то, что казахстанская компания ARC Group в сотрудничестве с войсками РФ помогает обслуживать самолеты Су-30СМ с французским авиационным оборудованием Thales и Safran. Об этом пишет InformNapalm.

Thales и Safran

По состоянию на 2024 год у РФ имеется до 130 единиц модернизированных истребителей 4++ поколения Су-30СМ. Во время полномасштабной войны были потеряны не менее 15 таких бортов. По словам авторов публикации, потерь было бы больше. Это объясняется тем, что на самолетах Су-30СМ используется авионика иностранного производства, большей частью французских компаний Thales и Sagem/Safran.

Установлены многофункциональные дисплеи SMD55S и SMD66S (производитель Thales), радиотехническая система коррекции и посадки TLS2020 (Thales), радионавигационная система TACAN-NC12 (Thales), индикаторы на фоне лобового стекла HUD 3022 (Thales), навигационная система (Safran).

Без таких систем пилот, по сути, окажется слепым, а российский самолет — грудой железа в воздухе.

План по импортозамещению западных комплектующих

На скриншоте за май 2024 года упоминается о замене французского HUD 3022 российским ИКШ-1КИ.

ООО ARC Group

Казахстанская компания Analyst Research Consulting Group была основана в 2014 году Алданазаром Сагинбеком (Сақынбек Алданазар Дарханұлы), 03.02.1998 г.р.

Алданазар Сагинбек

С 16 лет он числился основателем консалтингового предприятия, которое в своем уставе среди направлений деятельности указало также "приобретение и реализацию боеприпасов (вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним), специальных материалов, оборудования для их производства, включающих монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и обслуживание".

На сайте компании указано, что на сегодн компания является эксклюзивным дистрибьютором Safran Electronics & Defense в Республике Казахстан и Республике Кыргызстан. Основные заказчики — государственные и правоохранительные органы.

Скриншот сайта

Собранные журналистами документы также указывают на то, что компания ARC Group служит прокладкой для российских заказчиков.

Схема обхода санкций

В октябре 2021 года ARC Group заключила первый договор с узкопрофильной компанией из РФ "Ремонт, обслуживание, поставка авиации специальными комплектующими".

Скринштот страницы контракта, который удалось получить:

Схема обхода санкций

Предмет договора предусматривает, что казахстанская сторона с сертифицированными французами специалистами и оборудованием должна ремонтировать французское оборудование на российских самолетах Су-30.

В приложении к контракту содержится перечень продукции военного назначения для ввоза в Казахстан на 2021 год – это те же устройства для навигации и ориентировки пилота SMD55S, SMD66S, TLS2020, TAC-NC12, HUD 3022, SIGMA 95NAA. В перечне указывают также и цель такого — "временный ввоз на проведение капитального ремонта с последующим обратным вывозом в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации".

Впрочем, этот договор так и не был подписан российской стороной. Вместо него заключили новое соглашение, в котором исчезло прямое упоминание о французских компаниях, вместо этого указывают простое определение "ремонт авиатехнического имущества".

В то же время само приложение к договору не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущей версией, где упоминалось о ВС РФ

Авторы публикации допускают, что Россия готовилась к усилению санкций задолго до полномасштабного вторжения. Были подготовлены пути обхода санкций и найдена казахстанская фирма, которая должна была пройти сертификацию у производителя французского оборудования.

Ко всему прочему, указанные договоры могли подписать задним числом.

Ведь после полномасштабного вторжения санкции ужесточили, а в Thales заявили об окончательном выходе с российского рынка

В пользу второго варианта свидетельствует письмо директора "Росавиаспецкомплект" руководителю казахстанской компании от 26 августа 2022 года. В нем представитель российской стороны Петр Гриценко сообщает, что плановое количество изделий, подлежащих ремонту за 2022 год, составляет 13 единиц на ориентировочную сумму 1 450 000 евро, а уже в 2023 году планируется отправить 88 единиц на 6 420 000 евро.

"Удивительно, что стороны заключили договор в ноябре 2021 года, и в течение 9 месяцев российская сторона еще не знала точное количество изделий, которые нужно отремонтировать. Скорее всего, отношения между компаниями начали наполняться практическим содержанием именно летом 2022 года, когда Thales покинули российский рынок", — отмечают журналисты.

InformNapalm раскрыл схему обслуживания Су-30СМ РФ французским оборудованием Thales и Safran

В течение 2022, 2023 и 2024 годов количество единиц, подлежащих ремонту, неоднократно менялось, причем в сторону увеличения.

Стороны заключили еще 4 дополнительных соглашения по контракту

Обучение в Thales

В дополнительном соглашении №3 по контракту, подписанному сторонами в октябре 2022 года, решили уточнить, как формируется цена договора.

обучение специалистов у производителя, то есть французов;

техническая диагностика изделий с последующей подготовкой отчета;

разработка технической документации на контрольно-проверочную аппаратуру;

разработка, изготовление, поставка, установка и пусконаладка КПА.

Стоимость ремонта по контракту

Получив от россиян финансирование, казахстанская консалтинговая компания отправляет своих специалистов на обучение. О сроках обучения руководитель ARC Group сообщает Петру Гриценко в своем письме от 09 декабря 2022 года.

"С 16 по 20 января 2023 года, в рамках контракта нашей компании с французской компанией Thales, планируется обучение наших специалистов по сервисному обслуживанию различных систем авионики", — говорится в письме, на которое ссылаются авторы расследования.

Переписка представителей РФ с казахстанской стороной

В этом же письме определены первые временные интервалы приезда на российские предприятия казахстанских специалистов — февраль 2023 года. То есть сразу после обучения.

Казахстанские специалисты для российских самолетов

В архивах российских баз данных содержатся данные о личностях и должностях казахстанских специалистов.

Сагинбек Алданазар — директор ARC Group;

Исмагулов Кайрат Серикович, 23.03.1972 г.р. — советник директора;

Даиров Бауржан Сатханович, 30.12.1971 г.р. — заместитель директора;

Бадхайдух Анвар Хассан Ахмед, 31.08.1990 г.р. – заместитель главного технолога — инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию;

Сальников Андрей Юрьевич, 15.06.1995 г.р. — радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования;

Шарбеков Максим Канатович, 09.06.1990 г.р. — радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования;

Петрашко Алексей Вадимович, 05.09.1968 г.р. — начальник группы, инженер;

Беккулов Шингис Шарипович, 28.03.1987 г.р. — инженер по авиационному оборудованию;

Чуть позже в этот список добавили еще двух лиц:

Ушаков К.В., 28.01.1972 г.р. — эксперт;

Грибов М.С., 21.07.1986 г.р. — старший специалист по взаимодействию с государственными органами РФ.

Россияне просили не менять состав группы для уменьшения срока согласования списка лиц, ведь авиаремонтный завод в Иркутске — режимный объект.

Контракт с Thales

Cотрудничество казахстанской ARC Group с "Росавиаспецкомплектом" длится как минимум два года. Все это время казахстанская компания вводила в заблуждение французскую сторону.

Один из источников предоставил проект контракта между Thales AVS France SAS и АО "Авиаремонтный завод № 405" (Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Закарпатская, д. 13).

Контракт с Thales

Предусматривается полный спектр услуг со стороны французской стороны по обслуживанию многофункциональных дисплеев SMD55S/SMD66S и коллиматорных индикаторов HUD3022 в интересах минобороны Республики Казахстан как конечного пользователя самолетов Су-30СМ.

Контракт рассчитан на 34 месяца с момента получения поставщиком авансового платежа. Также договор содержит визуализацию оборудования, которое французские специалисты должны смонтировать и ввести в эксплуатацию на казахстанском заводе.

Контракт с Thales

Республика Казахстан располагает 23 самолетами Су-30СМ, еще 36 единиц заказаны. Но признак того, что этот договор заключается в интересах россиян, — коммерческое предложение казахстанской стороны для россиян, повторяющее условия договора между Thales и АО "Авиаремонтный завод № 405".

Контракт с Thales

Контракт с Thales

Контракт с Thales

26 июня 2024 года ARC Group прислало россиянам на рассмотрение и регистрацию коммерческое предложение на общую сумму 13 826 199,26 евро. Коммерческое предложение содержит почти те же сроки предоставления услуг, тот же спектр услуг, что и договор между Thales и казахстанским авиазаводом.

Напомним, что в российском КБ "Радуга", где производят ракеты Х-101, планируют нарастить выпуск продукции в 2025 году.

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