До 700 ракет Х-101: КБ "Радуга" РФ нарастит выпуск продукции в 2025 году (расследование)

Несмотря на санкции оборудование из Германии и Италии поступает на российский завод, который выпускает ракеты Х-101 для ударов по Украине, выяснили расследователи. Некоторое оборудование поступает тайно, но есть компании, которые ведут прямые переговоры с РФ.

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Конструкторское бюро "Радуга", которое выпускает российские крылатые ракеты Х-101, строит новые корпуса, перевыполняет планы и планирует увеличить выпуск продукции на 20% в 2025 году. Для Украины это означает, что минимум 700 ракет полетит по населенным пунктам и энергетике. О том, как россиянам удалось сохранить работу подсанкционного предприятия военно-промышленного комплекса, рассказали расследователи Международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Расследователи сначала сообщили о количестве Х-101, которое КБ "Радуга" имени А. Я. Березняка выпустило в предыдущие годы. В частности, они установили, что в 2023 году было 420 ракет, в 2024 — 575: есть рост почти на треть (на 27%). Планы на 2025 год — 700 ракет: рост с предыдущим годом почти на пятую часть (на 15%). Все это время должны были бы действовать санкции, наложенные мировым сообществом, отмечается в статье. Однако похоже на то, что не действуют: рост 2025 года по сравнению с 2023 — на 40%.

Ракеты Х-101 — что известно о КБ "Радуга"

Чтобы разобраться в причинах такой ситуации, расследователи обратились к данным проекта Frontelligence Insight (FI). Аналитики FI изучили спутниковые фото и тайную документацию "Радуги". В итоге они объяснили, что санкции не действуют по двум причинам: из-за западных компаний и из-за российских программистов. Доказательство того, что они не действуют — два корпуса, которые появились на территории предприятия в городе Дубна Московской области (до Украины — 500 км). На спутниковом фото, которое это подтверждает, видим, что один корпус достроили, а другой — строится, потому что видно котлован и строительную технику.

Ракеты Х-101 — новые корпуса КБ Радуга Фото: Frontelligence Insight Ракеты Х-101 — координаты новых корпусов КБ Радуга Фото: Google Maps

Как КБ "Радуга" РФ обходит санкции

Аналитики подробно описали два условия, почему КБ "Радуга" успешно работает, несмотря на санкции.

Во-первых, РФ имеет возможность получать достаточное и необходимое количество оборудования из-за рубежа: это оборудование устанавливается в новых корпусах и привлекается для выпуска новых ракет Х-101. В документах на модернизацию, которые раздобыли FI, видим компании из Китая, Германии, Италии. Часть оборудования идет контрабандой, указано в расследовании. Но есть также прямые переговоры с итальянской компанией FAGIMA FRESATRICI SRL: владельцы этой компании не обратили внимание на запрет продавать в РФ технику для производства оружия. О том, что оборудование все же дошло и начало работать, свидетельствуют отчеты за 2023 год, которые обнародовал проект FI. На страницах отчета "Радуги" есть выполнение и даже перевыполнение плана.

Ракеты Х-101 — какие компании продают оборудование КБ Радуга Фото: Frontelligence Insight Ракеты Х-101 — какая производительность КБ Радуга Фото: Frontelligence Insight

Во-вторых, российские компании пытаются максимально избавиться от западного программного обеспечения. Об этой проблеме говорится в письме от компании "Иннопрактика", к которой причастна дочь Путина Татьяна Тихонова. В письме указано, что быстро этот переход не произойдет, но процесс идет. Особые проблемы — с системами автоматического управления. К работе подключаются российские программисты и компании сферы ИТ, говорится в тексте. Чтобы упорядочить этот процесс, попытаются создать специальную ассоциацию.

Ракеты Х-101 — как в РФ планируют заменить западное ПО Фото: Frontelligence Insight

В InformNapalm подытожили, что РФ сумела наладить работу предприятия по выпуску из ракет, хоть на нее и наложили санкции. Они предложили западным странам усилить влияние на российские власти, чтобы это давление наконец стало ощутимым.

Отметим, летом представитель ГУР Минобороны сообщил, что в месяц РФ способна производить 50 ракет Х-101. В этом россиянам помогают поставки из Китая. При этом данные на 2025 год, которые получили расследователи, показывают, что вскоре их будут выпускать уже по 58 в месяц.

Напоминаем, 26 августа ВС РФ совершили самый массовый обстрел Украины, во время которого запустили более 230 ракет и дронов. Фокус опросил аналитиков, которые объяснили, откуда у России такое количество средств поражения.