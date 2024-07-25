Детали попадают через Китай: РФ ежемесячно производит около 50 ракет X-101, — ГУР

По данным украинской разведки, по состоянию на сейчас россияне владеют 160 единицами ракет типа Х-101.

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Ежемесячно РФ производит около пятидесяти единиц крылатых ракет воздушного базирования Х-101, однако их общее количество все равно стабильно уменьшается. Об этом сообщило издание LIGA.net со ссылкой на ответ от Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщили журналистам в ГУР, в феврале 2022 года, перед вторжением на территорию Украины, Россия имела на вооружении 440 ракет типа Х-101.

За весь 2023 год россияне смогли изготовить 460 ракет этого типа, однако сейчас, по данным ГУР, Россия имеет на вооружении около 160 ракет Х-101 и ежемесячно производит около 50 единиц.

Украинские разведчики также рассказали журналистам, что 90% деталей, необходимых для производства крылатых ракет, в РФ попадает через Китай. Все эти детали западного производства.

Отметим, что британская газета Financial Times 10 июля обнародовала материал, в котором говорится о том, что в 2021 году Россия изготовила лишь 56 ракет Х-101, а уже в 2023 году — 420 штук.

Одна из таких крылатых ракет, которые Кремль выпускает из стратегических бомбардировщиков Ту-95, попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля. В ней также обнаружили западные компоненты.

Характеристики ракеты Х-101

Х-101 — российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.

Впервые эта ракета была использована в боевых условиях в 2015 году в ходе российской интервенции в Сирию. Сейчас она широко используется в войне в Украине.

Носителями ракет являются стратегический бомбардировщик Ту-95.

Напомним, 12 июля мониторинговый Telegram-канал "Tracking" сообщил, что в России заряжают Ту-95 новой партией Х-101 для удара по Украине.

26 июня Юрий Игнат сообщил, что российские военные выпускали по Киеву ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 из Каспийского моря.