Деталі потрапляють через Китай: РФ щомісяця виробляє близько 50 ракет X-101, — ГУР

За даними української розвідки, станом на зараз росіяни володіють 160 одиницями ракет типу Х-101.

Related video

Щомісяця РФ виробляє близько п'ятидесяти одиниць крилатих ракет повітряного базування Х-101, проте їх загальна кількість все одно стабільно зменшується. Про це повідомило видання LIGA.net з посилання на відповідь від Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомили журналістам в ГУР, у лютому 2022 року, перед вторгненням на територію України, Росія мала на озброєнні 440 ракет типу Х-101.

За весь 2023 рік росіяни змогли виготовити 460 ракет цього типу, проте наразі, за даними ГУР, Росія має на озброєнні близько 160 ракет Х-101 і щомісяця виробляє близько 50 одиниць.

Українські розвідники також розповіли журналістам, що 90% деталей, необхідних для вироблення крилатих ракет, до РФ потрапляє через Китай. Усі ці деталі західного виробництва.

Заначимо, що британська газета Financial Times 10 липня оприлюднила матеріал, в якому йдеться про те, що у 2021 році Росія виготовила лише 56 ракет Х-101, а вже у 2023 році — 420 штук.

Одна з таких крилатих ракет, які Кремль випускає зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, влучила у дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня. У ній також виявили західні компоненти.

Характеристики ракети Х-101

Х-101 – російська стратегічна крилата ракета класу "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності.

Вперше ця ракета була використана в бойових умовах у 2015 році в ході російської інтервенції в Сирію. Заразі вона широко використовується у війні в Україні.

Носіями ракет є стратегічний бомбардувальник Ту-95.

Нагадаємо, 12 липня моніторинговий Telegram-канал "Tracking" повідомив, що в Росії заряджають Ту-95 новою партією Х-101 для удару по Україні.

26 червня Юрій Ігнат повідомив, що російські військові випускали по Києву ракети Х-101 із бомбардувальників Ту-95 та Ту-160 із Каспійського моря.