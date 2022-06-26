Ракета летить на 5,5 тисяч км: ЗС РФ вдарили по Києву з Каспійського моря (фото)

У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що по столиці випустили до 6 ракет Х101 з бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. Західні політики назвали це сигналом для зустрічі G7.

Російські військові випускали вранці 26 червня по Києву ракети Х101 із бомбардувальників Ту-95 та Ту-160 із Каспійського моря. Про це сказав в ефірі єдиного телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Стратегічні бомбардувальники злітають з Астрахані, а ракета Х101 здатна летіти на відстань до 5,5 тис. кілометрів, пояснив військовий.

"Тобто їм (бомбардувальникам) залітати до нас абсолютно необов'язково, їм потрібно просто злетіти, вийти на бойовий курс і випустити ракети. Таких ракет було випущено від 4 до 6 сьогодні. Власне, наша ППО спрацювала, частина ракет була збита. Є вже фото підтвердження щодо однієї, інші уламки шукають", — додав речник командування.

Ракета Х-101 — перевірено в Сирії

Дозвукова крилата ракета великої дальності обладнана навігаційним комплексом на основі системи ГЛОНАСС. Снаряд здатний розвивати швидкість до 270 м/с. Залежно від ситуації ракета може змінювати висоту польоту від 10 кілометрів до 30 метрів.

Армія РФ неодноразово застосовував цей боєприпас у Сирії. У його виготовленні використовують технології зниження помітності радіолокації. Маса бойової частини ракети становить приблизно 400 кілограмів.

[ + – ] Бомбардувальники злітали з Астрахані

Обстріл Києва — сигнал для G7

Експрем'єр Швеції, співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт відреагував на сьогоднішній ракетний удар по Києву.

У Twitter він написав, що важко сприймати атаку на житлові райони Києва як щось інше, крім навмисної російської ескалації та сигналу до сьогоднішньої зустрічі G7.

Зазначимо, що зустріч лідерів країн "Великої сімки" (G7) стартує сьогодні у замку Ельмау в Баварських Альпах та триватиме до 28 червня. Очікується, що на ньому буде обговорено можливість дипломатичного кінця розв'язаної РФ війни в Україні.

Фокус раніше писав, що армія РФ вранці 26 червня випустила 14 ракет по Києву й області, через потрапляння боєприпасу спалахнув 9-поверховий житловий будинок.

Крім цього, вночі 26 червня російські військові вночі завдали ракетних ударів по житлових районах Немишлянського та Холодногірського районів Харкова, є постраждалі.

У Польщі говорили, що можуть забезпечити протиповітряну оборону Західної України, якщо РФ продовжить ракетні обстріли.