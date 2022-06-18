Польща може забезпечити захист заходу України від ракет РФ, — генерал Козей

Росія завдає ракетних ударів поблизу польського кордону, щоб знищити склади з новим озброєнням від країн Заходу.

Польща може забезпечити протиповітряну оборону західних областей України, якщо Росія продовжить ракетний обстріл. Про це бригадний генерал та колишній керівник Бюро національної безпеки країни Станісла Козей розповів в інтерв'ю виданню Onet.

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Військовий наголосив, що російські удари припадають дуже близько до польського кордону. Армія України стала набагато потужнішою, якщо порівняти з початком російського вторгнення, насамперед завдяки сучасній іноземній техніці, наданій партнерами. Росія водночас використовує застарілі військові технології, іноді навіть радянські, проте це все ще становить велику небезпеку через велику кількісну перевагу.

"У нас є привід для того, щоб забезпечити превентивне страхування і дати Росії про це знати. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то з дня на день ми можемо запровадити протиракетний захист над Заходом України", — пояснив Станіслав Козей.

Він додав, що російські війська намагаються знищити запаси військової техніки із Заходу, яку українці ховають неподалік західного кордону. На думку генерала, НАТО має збивати ракети, які летять у бік країн-учасниць за допомогою стратегічної авіації. Однак, такий крок може призвести до ескалації конфлікту.

Станіслав Козей вважає, що Росія вже програла війну з Україною на стратегічному та політичному рівні. Країна-агресор вийде із цієї ситуації сильно ослабленою як у військовому сенсі, так і на міжнародній арені, а рівень життя російських громадян погіршиться.

Водночас польський генерал звернув увагу, що Росія окупувала близько 20% території та продовжує повільно просуватися на Сході України. Якщо ЗС РФ вдасться захопити Донбас, то вони попрямують до Одеси та відріжуть українців від Чорного моря. Якщо ж Росія повністю здолає Україну та поставить свій маріонетковий уряд за прикладом Білорусі, то може направити свої війська на Польщу та Прибалтику, а громадяни РФ погодяться воювати далі на хвилі ейфорії.

На думку експерта, перемога Росії на Донбасі ще не вирішена наперед, адже ЗСУ здатні відтіснити окупантів на декількох напрямках:

"Це залежить від Заходу. Наскільки він буде налаштований, як довго і наскільки він підтримуватиме Україну. І я говорю не тільки про нинішню форму підтримки, а й про можливе ширше оперативне втручання".

Раніше мешканці Польщі заявили про готовність до збройної боротьби з військами Росії. За словами прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, 40 млн поляків мають на меті захищати батьківщину, щоб не потрапити в російське "рабство".

Писали також: США підтримали створення нового оборонного союзу в Європі, який об'єднає Україну, Польщу, Велику Британію та країни Балтії. Постпред при НАТО Джуліана Сміт наголосила, що такий військовий блок збільшить оборонний потенціал у регіоні.