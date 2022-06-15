США підтримують створення нового оборонного союзу в Європі, — постпред при НАТО

Україна, Польща, Британія та країни Балтії можуть об'єднатись для посилення оборонного потенціалу.

США зацікавлені в об'єднанні України, Польщі, Британії та країн Балтії в новий окремий союз, який посилить оборонний потенціал країн. Про це повідомила постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт, пише агентство "Укрінформ".

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"Очевидно, що ми підтримуємо ініціативи, які допомагають нарощувати потенціал", — наголосила Сміт.

За її словами, протягом останніх років народжувалися різні ініціативи щодо створення подібних мініформатних альянсів, у тому числі у сфері оборони. При цьому США готові підтримувати рішення щодо поділу членів НАТО на такі формати партнерських відносин або на певні групи, які загалом зміцнюють Північноатлантичний Альянс.

Як каже посол США, НАТО також зацікавлене в зміцненні свого східного флангу.

Наприкінці травня стало відомо, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував президентові України Володимиру Зеленському створити новий союз, який міг би стати альтернативою Євросоюзу. Тоді йшлося про Великобританію як лідера нового союзу, Україну, Польщу, Естонію, Латвію та Литву. Також розглядалася можливість залучення до союзу Туреччини, проте на пізнішому етапі його формування.

Ще 15 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що Україні потрібно укласти новий оборонний союз. На його думку, одна з країн у такому політичному формуванні повинна мати ядерну зброю.