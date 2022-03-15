Україні потрібно укласти новий оборонний союз, — Данілов (відео)

Секретар РНБО вважає, що одна з країн у новому оборонному союзі має мати ядерну зброю.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україні потрібно укласти новий оборонний союз, у якому має бути країна з ядерною зброєю. За його словами, сьогодні такою країною може бути Великобританія. Данілов додав, що союз обов'язково буде, але невідомо, з якими країнами він буде укладений. Про це він розповів в ефірі "Радіо НВ".

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"Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов'язково має бути країна з ядерною зброєю. Поки що це Британія", — заявив Олексій Данілов.

Також секретар РНБО розповів, що українська влада готувалась до вторгнення Росії з листопада 2021 року. Першим кроком була активізація питання територіальної оборони. Було безліч нарад із військовим керівництвом щодо того, як країна діятиме в разі російської атаки. Також Україна вела переговори з партнерами, щоб отримати військову техніку. За його словами, іноземна зброя допомогла Україні в перші дні війни з Росією.

Крім того, за інформацією Данілова, білоруські військові відмовляються воювати проти України.

"Білоруси бачать, що сьогодні дух нашого війська, нашого суспільства – величезний. Крім того, вони бачать, скільки трупів росіян і поранених привозять із України", — сказав він.

Данілов вважає, що вже весь світ розуміє, що відбувається в Україні, проте "не всі адекватно реагують". Крім того, секретар РНБО заявив, що такі міжнародні організації як ООН та інші не можуть виконувати свої функції.

"Купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а лише висловлюють занепокоєння... У нас на сьогодні вбито близько 100 дітей. Хто за це має відповідати?" — поцікавився Данілов.

Нагадаємо, 15 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе вступити в НАТО. За його словами, Україна роками чула про нібито відчинені двері, але вже почула, що туди не увійти. Президент також попередив, що в разі перемоги Росії над Україною країна може напасти на Литву, Латвію, Естонію та Польщу.

Раніше глава Росгвардії Віктор Золотов заявив, що війна в Україні йде не за планом і не так швидко, як хотілося. За його словами, у цьому винні нацисти, які нібито ховаються за мирними мешканцями.