"Україна не член НАТО. Нам туди не увійти" — Зеленський (відео)

Президент України заявив, що санкцій та відходу компаній з ринку РФ недостатньо. Необхідно запровадити повне ембарго на торгівлю та визнати Росію країною-терористом.

15 березня Володимир Зеленський виступив на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force. Президент України розповів про те, що в Україні відбувається найстрашніша війна з часів Другої світової, і якщо загарбники підуть далі — то в Литву, Латвію, Естонію, Польщу та інші країни.

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Об'єднаний експедиційний корпус Великобританії (Joint Expeditionary Force) — це корпус під керівництвом Сполученого Королівства, який може складатися, за необхідності, із Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.

Під час виступу Зеленський зазначив, що Україна є не членом Альянсу і не претендує на активізацію ст. 5 Договору про НАТО. Але країна має самостійно захистити своє небо. До того ж, Росія вже атакувала українську військову базу за 20 км від кордонів НАТО у Львівській області, що порушує аналогічне питання перед країнами-сусідами:

"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо, ми адекватні люди. Ми роками чули про нібито відчинені двері, але вже почули, що нам туди не увійти. Це правда і це треба визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти та розраховувати на себе та на наших партнерів, які нам допомагають", — сказав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив: російські пропагандисти постійно стверджують, що "війна проти України — лише початок". Український гарант звернувся до країн, які мають кордони із РФ:

"Я хотів би, щоб усі почули це, особливо щоб про самостійний захист думали ті країни, які мають кордони з Росією. Ми робимо все, щоб отримати літаки. Щоб отримати протиповітряну оборону. Потрібні нові рішення, і якщо ми не можемо увійти у відкриті двері — то ми маємо співпрацювати".

У своєму виступі президент додав, що Міжнародних санкцій та відходу компаній з російського ринку недостатньо. Тим паче, деякі компанії просто вичікують, коли можна буде повернутися на російський ринок:

"Їх не хвилюють 97 дітей, які на сьогодні у нас убиті. Наприклад, Nestle продовжує торгувати, Philip Morris продовжує заробляти, Raiffeisen та інші банки проводять гроші, які в Росії всі в крові. Деякі компанії, які нібито пішли з ринку, навіть не звільняють людей. Роблять вигляд, що дотримуються введених санкцій. Це свідчить про обман України. Про таке саме, як і з небом".

Зеленський заявив, що необхідні жорсткіші заходи: заборона флоту Росії використовувати світові порти, повне відключення банків від SWIFT, повне ембарго на торгівлю і визнання Росії країною-терористом.

Президент додав, що Україна хоче співпрацювати з оборонними спільнотами, зокрема щодо отримання протиповітряної оборони та військових літаків. Зброї та техніки недостатньо, і українські військові використовують навіть стару радянську техніку:

"На 1 наш танк — 100 їхніх, це реальна статистика. Обсяги військової допомоги необхідно збільшити. Все, що ви нам даєте на тиждень, ми використовуємо за 20 годин. Тому допомога необхідна постійно. Ми можемо зупинити війну з Росією, щоб прийшов мир, якого так хочуть українці та людство", — підсумував свій виступ президент України Володимир Зеленський.

15 березня стало відомо, що ЗСУ зупинили ворога і на деяких напрямках перейшли в контрнаступ. За даними Генштабу, російські війська втратили понад 13,5 тис. осіб особового складу, 404 танки та 1279 бронемашин. Загарбники відмовляються виконувати накази командування РФ, їх морально-психологічний стан на низькому рівні, зазначали у Генштабі ЗСУ.

З дня вторгнення російських окупантів на територію України проти РФ введено 3612 обмежувальних заходів. Разом із санкціями, які вводилися проти РФ з 2014 року, їх кількість досягла 6366