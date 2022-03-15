Понад 13 500 солдатів: Генштаб оновив дані щодо втрат російських військ у живій силі

За добу українські військові знищили 15 танків ворога, десятки броньованих машин та кілька одиниць авіації.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані щодо втрат російських військ з моменту повномасштабного вторгнення. Інформація Генштабу опублікована на сторінці у Facebook.

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З 24 лютого до 15 березня втрати російських військ становлять:

особового складу — 13 500 + (добою раніше 12 000 +)

танків — 404 (389)

бойових броньованих машин — 1279 (1249)

артилерійських систем — 150 (150)

РСЗВ — 64 (64)

засобів ППО – 36 (34);

літаків — 81 (77);

вертольотів — 95 (90);

автомобільної техніки — 640 (617);

кораблі\катери — 3 (3);

цистерни з паливом та мастильними матеріалами — 60 (60);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 (8).

Фото: АрміяInform

У Генштабі наголошують, що підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій. Водночас варто враховувати, що загальні втрати включають убитих, поранених, полонених та зниклих безвісти. Росія наразі визнає втрати лише на рівні 2 тис. людина. Виходячи з досвіду Другої Карабаської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно у 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій та втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.

Нагадаємо, українські військові захопили артилерійські гармати Д-30 під Миколаєвом. За ніч війська РФ завдали удару по кількох багатоквартирних будинках у Києві.