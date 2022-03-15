"Єноти вийшли на полювання": українські військові під Миколаєвом захопили артилерію РФ (фото)

Завдяки атаці ЗСУ російські війська менше обстрілюватимуть місто.

Українські військові "вийшли на полювання" під Миколаєвом, внаслідок чого вони змогли відкинути війська ЗС РФ далі від міста. Про це повідомляє волонтер Юрій Бірюков.

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За словами Бірюкова, вночі військові атакували російські війська. У результаті вони змогли захопити гармати Д-30 та 122-мм снаряди до них.

"А єноти вийшли на полювання! Загалом, у Миколаєві буде тепер трохи тихіше і менше обстрілів. Ще не повністю відкинуті війська окупантів, ще прилітатимуть, ще будуть, на жаль, гинути. Але тепер — менше", — пише Бірюков.

Відомо, що через обстріл Миколаєва російськими військами загинуло 9 людей. Зокрема, 13 березня снаряди потрапили до різних районів міста.

Додамо, "єнотами" прозвали в Україні Десантно-штурмові війська. Назва отримала не лише популярність серед військових та волонтерів, а й знайшла відображення у сувенірній продукції.

Нагадаємо, 13 березня російські військові атакували школу у Миколаївській області. У результаті атаки були загиблі та поранені. Ще один обстріл Миколаєва було зафіксовано 11 березня з північно-східного напрямку.