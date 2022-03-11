Російська армія розпочала обстрілювати Миколаїв з північно-східного напрямку (відео)

Місцеві жителі повідомляють, що в деяких районах міста почалися пожежі та частково зникла електрика.

Війська ЗС РФ продовжують обстрілювати українські міста. Як повідомив у Telegram 11 березня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, російська армія почала обстріл Миколаєва з північно-східного боку.

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За його словами, о 19:00 розпочалися активні бойові дії в районі населеного пункту Гур'ївка, на північному сході від Миколаєва. Кім повідомляє, що ЗСУ успішно веде бій і війська РФ відступають.

"Ми намагаємось вибивати їх далі. Частина з них біжить, частина намагається сховатися", — зазначив він.

[ + – ] Район бойових дій біля Миколаєва

Як повідомляє місцеве видання "0512", окупаційні війська обстрілюють місто, застосовуючи реактивну артилерію. Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок влучення снарядів у деяких районах міста починаються пожежі та частково пропадає електрика.

Нагадаємо, що за словами мера Одеси Геннадія Труханова, російські війська рушили через Вознесенськ Миколаївської області в бік Придністров'я. Їхня мета — вийти до кордонів Придністров'я та заблокувати Одесу та Миколаїв від решти території України.

9 березня до Миколаєва приїхав лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Український музикант переконаний, що Миколаїв зараз є найсміливішим містом у світі.