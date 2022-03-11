Российская армия начала обстрел Николаева с северо-восточного направления (видео)

Местные жители сообщают, что в некоторых районах города возникли пожары и частично пропало электричество.

Войска ВС РФ продолжают обстрелы украинских городов. Как сообщил в Telegram 11 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким, российская армия начала обстрел Николаева с северо-восточной стороны.

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По его словам в 19:00 начались активные боевые действия в районе населенного пункта Гурьевка, северо-восточней Николаева. Ким сообщает, что ВСУ успешно ведет бой и войска РФ отступают.

"Мы пытаемся выбивать их дальше. Часть из них бежит, часть пытается скрыться", — отметил он.

[ + – ] Район боевых действий возле Николаева

Как сообщает местное издание "0512", оккупационные войска обстреливают город, применяя реактивную артиллерию. Местные жители сообщают, что в результате попадания снарядов в некоторых районах города возникают пожары и частично пропадает электричество.

Напомним, что по словам мэра Одессы Геннадия Труханова, российские войска выдвинулась через Вознесенск Николаевской области в сторону Приднестровья. Их цель — выйти к рубежам Приднестровья и заблокировать Одессу и Николаев от остальной территории Украины.

9 марта в Николаев приехал лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Украинский музыкант убежден, что Николаев сейчас является самым смелым городом в мире.