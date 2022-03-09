Вакарчук приехал в Николаев поддержать украиских военных (видео)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сказал, что музыкант с автоматом в руках отправится на передовую.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук 9 марта приехал в Николаев и встретился с главой Областной военной администрацией Николаева Виталием Кимом. Они вместе записали видеообращение, которое опубликовано на Telegram-канале Николаевской ОГА.

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Ким приветствовал известного музыканта и сказал, что выдает Вакарчуку автомат, с которым он отправится на передовую.

"Николаев, это не просто город-герой. Это один из самых смелых городов мира сейчас. Большая честь быть здесь и поддерживать всех. Правда за нами и мы победим", — сказал Вакарчук.

Ким также сообщил, что украинский музыкант на передовой морально поддержит украинских воинов и тех солдат, которые получили ранения.

По его словам вчера вечером, 8 марта, российские войска стягивают силы в направление Николаева. Их задача — закрепится на окраинах города и взятие его в блокаду.

Глава ОГА отметил, что на данный момент в Николаеве присутствуют более 20 иностранных журналистов из крупных медиакомпаний, которые ведут репортажи с осажденного города и рассказывают всему миру о происходящем. Он успокоил местных жителей и сказал, что не представляет кем нужно быть, чтобы ударить по городу, когда в нем много журналистов.

Ранее сообщалось, 8 марта в Николаев прибыло подкрепление бойцов вооруженных сил Украины с техникой. По словам Главы Николаевской ОГА Виталия Кима, украинские бойцы готовятся к наступлению на захваченные участки региона войсками ВС РФ.

Российская прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова открыто выступила против военной агрессии РФ в Украине. По ее словам, она никогда не думала, что ей будет стыдно за Россию.