Прима-балерина Большого театра открыто выступила против войны с Украиной

Ольга Смирнова заявила, что она на четверть украинка, и ей стыдно за все, что сейчас делает Россия. Кроме нее, против войны высказались ряд других звезд балета, у многих из которых есть родственники в Украине.

30-летняя ведущая прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова завела свой канал в Telegram, и ее первой публикацией стало открытое выступление против того, что российские войска делают с Украиной, куда вторглись 24 февраля.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Она заявила, что ей очень жаль, что сообщение отнюдь не радостное.

"Но я не могу не сказать, что всеми фибрами души я против войны. И дело даже не в том, что, наверно, у каждого второго россиянина на Украине живут родные или друзья, не в том, что мой дедушка украинец, а я на четверть украинка, а в том, что мы продолжаем жить в XX веке, хотя номинально перешли в XXI. Политические вопросы в современном цивилизованном обществе должны решаться исключительно путем мирных переговоров", – говорится в публикации.

По словам Ольги, она никогда не думала, что ей будет стыдно за Россию.

"Я всегда гордилась талантливыми русскими людьми, нашими культурными, спортивными достижениями. Но теперь проведена черта на до и после. И больно от того, что гибнут люди, а другие лишаются крыши над головой или вынуждены бросать свои дома. И кто бы мог подумать неделю назад, что это все произойдет с нами, потому что даже если мы не в эпицентре боевых действий, но мы не можем остаться безучастными к глобальной катастрофе", – написала балерина.

[ + – ] Ольга Смирнова заявила, что ей стыдно за Россию Фото: Скриншот

Еще одна балерина Екатерина Чебыкина, солистка Мариинского театра в Санкт-Петербурге, написала, что происходящее сейчас невозможно было представить.

"Я украинка. Мой родной город — Киев. За эти семь дней мне попадались различные заявления в адрес меня и моей страны. Вы можете мне рассказывать что угодно, но я лучше всех знаю, что происходит в моем родном городе, потому что там мои родные, родственники, друзья, с которыми я на связи 24/7. Я не буду никого призывать к каким-либо действиям. Каждый должен жить по совести. Могу сказать только одно, войну ничем нельзя оправдать!!! P.S. Хочу поблагодарить всех своих друзей, коллег за слова поддержки моей семье!!!", – высказалась она.

37-летний Владимир Шкляров, солист балета Мариинского театра и приглашенный солист Королевского балета, через несколько дней после начала боевых действий на территории Украины также высказался в Instagram:

"Я против войны в Украине! Я за людей, за мирное небо над вашими головами. Политики должны уметь вести переговоры, не стреляя и не убивая мирных жителей, для этого им дали язык и голову. Мой дед, Анатолий Филимонович, окончил школу в Украине с золотой медалью, прабабушка Соня всю жизнь прожила в Киеве. На все, что сегодня происходит, невозможно смотреть без слез…".

Фото: Скриншот

74-летний хореограф Михаил Барышников, русско-американская звезда, выразил поддержку смелым гражданам Украины.

"Они борются за свою страну и свой суверенитет перед лицом неприкрытой агрессии со стороны российских властей. Артисты повсюду понимают, что свобода — политическая, личная и художественная — необходима для здорового и динамичного общества. Украина хочет и заслуживает именно такого общества. Мы поддерживаем всех, кто борется за это".

Фото: Скриншот

Напомним, на фоне санкций из-за войны в Украине в России закрываются издания Conde Nast Russia: Vogue, Татлер, Glamour, GQ. Также стало известно, что из РФ улетели Алла Пугачева с детьми, Рената Литвинова, Земфира.