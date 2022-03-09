Прима-балерина Великого театру відкрито виступила проти війни з Україною

Ольга Смирнова заявила, що вона на чверть українка, і їй соромно за все, що робить Росія. Окрім неї, проти війни висловилася низка інших зірок балету, у багатьох з яких є родичі в Україні.

30-річна ведуча прима-балерина Великого театру Ольга Смирнова завела свій канал у Telegram, і її першою публікацією став відкритий виступ проти того, що російські війська роблять з Україною, куди вторглися 24 лютого.

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Вона заявила, що їй дуже шкода, що повідомлення аж ніяк не радісне.

"Але я не можу не сказати, що всіма фібрами душі я проти війни. І справа навіть не в тому, що, мабуть, у кожного другого росіянина в Україні живуть рідні чи друзі, не в тому, що мій дідусь українець, а я на чверть українка, а в тому, що ми продовжуємо жити у XX столітті, хоча номінально перейшли у XXI. Політичні питання у сучасному цивілізованому суспільстві мають вирішуватись виключно шляхом мирних переговорів", — йдеться у публікації.

За словами Ольги, вона ніколи не думала, що їй буде соромно за Росію.

"Я завжди пишалася талановитими російськими людьми, нашими культурними, спортивними досягненнями. Але тепер проведена лінія на до і після. І боляче від того, що гинуть люди, а інші позбавляються даху над головою або змушені кидати свої будинки. І хто б міг подумати тиждень тому, що це все станеться з нами, бо навіть якщо ми не в епіцентрі бойових дій, але ми не можемо залишитись байдужими до глобальної катастрофи", — написала балерина.

[ + – ] Ольга Смирнова заявила, що їй соромно за Росію Фото: Скриншот

Ще одна балерина Катерина Чебикіна, солістка Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі, написала, що те, що зараз відбувається, неможливо було уявити.

"Я українка. Моє рідне місто — Київ. За ці сім днів мені траплялися різні заяви на адресу мене та моєї країни. Ви можете мені розповідати що завгодно, але я найкраще знаю, що відбувається в моєму рідному місті, бо там мої рідні, родичі, друзі, з якими я на зв'язку 24/7. Я не буду нікого закликати до будь-яких дій. Кожен повинен жити по совісті. Можу сказати тільки одне, війну нічим не можна виправдати!!! P. S. Хочу подякувати всім колегам за слова підтримки моїй сім'ї!!!" — висловилася вона.

37-річний Володимир Шкляров, соліст балету Маріїнського театру та запрошений соліст Королівського балету, за кілька днів після початку бойових дій на території України також висловився в Instagram:

"Я проти війни в Україні! Я за людей, за мирне небо над вашими головами. Політики повинні вміти вести перемовини, не стріляючи й не вбиваючи мирних жителів, для цього їм дали мову та голову. Мій дід, Анатолій Філімонович, закінчив школу в Україні із золотою медаллю, прабабуся Соня все життя прожила в Києві. На все, що сьогодні відбувається, неможливо дивитися без сліз…".

Фото: Скриншот

74-річний хореограф Михайло Баришников, російсько-американська зірка, висловив підтримку сміливим громадянам України.

"Вони борються за свою країну та свій суверенітет перед лицем неприкритої агресії з боку російської влади. Артисти всюди розуміють, що свобода — політична, особиста та художня — необхідна для здорового та динамічного суспільства. Україна хоче і заслуговує саме на таке суспільство. Ми підтримуємо всіх, хто бореться за це".

Фото: Скриншот

Нагадаємо, на тлі санкцій через війну в Україні в Росії закриваються видання Conde Nast Russia: Vogue, Татлер, Glamour, GQ. Також стало відомо, що з РФ вилетіли Алла Пугачова з дітьми, Рената Литвинова, Земфіра.