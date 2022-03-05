Алла Пугачова, Рената Литвинова та Земфіра покинули Росію

Співачку помітили в аеропорту з дітьми та багажем

Низка російських телеграм-каналів повідомили про від'їзд з Росії Алли Пугачової та Максима Галкіна, а також Ренати Литвинової та Земфіри.

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Аллу Пугачову і, за деякими чутками, також Максима Галкіна помітили в аеропорту Внуково-3 через кілька днів після початку війни в Україні. Куди саме вирушила російська знаменитість, поки що невідомо. Про це повідомляє телеграм-канал "НеМалахов".

Широко відома боязнь Пугачової авіаперельотів. Навіть під час гастролей вона надавала перевагу пересуванню наземним транспортом.

Публічно свою позицію щодо війни в Україні Алла Пугачова не коментувала, але її чоловік Максим Галкін висловив глибоку незгоду.

Раніше країну покинули співачка Земфіра та актриса Рената Литвинова. Про це повідомляв телеграм-канал "Тільки нікому"

"Рената Литвинова із Земфірою поїхали до Парижа. Хтось таки туди з Росії потрапляє, виявляється.

Не хочеться писати "покинули Росію". Є варіант, що вони, як Собчак, відправилися відпочити [все-таки Земфіра відпрацювала такі складні концерти з солд-аутом]. Або на тиждень моди. Адже саме сьогодні друг Ренати Демна Гвасалія презентує новий бренд марки Vetemens — VTMNT. Може, ще повернуться", — йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Відомо, що Ксенія Собчак полетіла на відпочинок до Туреччини, тобто вона зараз також не в Росії.

Полетіти закордон у цій ситуації непросто. Проте, попри закритий через санкції повітряний простір, багато відомих росіян все-таки залишають батьківщину і вирушають на Захід. Ймовірно, "перечекати" гостру фазу подій.