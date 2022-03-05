Алла Пугачева, Рената Литвинова и Земфира покинули Россию

Певица была замечена в аэропорту с детьми и багажом

Ряд российских телеграм-каналов сообщили об отъезде из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также Ренаты Литвиновой и Земфиры.

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Алла Пугачева и, по некоторым слухам, также Максим Галкин были замечены в аэропорту Внуково-3 несколько дней спустя после начала войны в Украине. Куда именно отправилась российская знаменитость, пока неизвестно. Об этом сообщает телеграм-канал "НеМалахов",

Широко известна боязнь Пугачевой авиа-перелетов. Даже во время гастролей она предпочитала передвигаться наземным транспортом.

Публично свою позицию относительно войны в Украине Алла Пугачева не комментировала, но ее супруг Максим Галкин выразил глубокое несогласие.

Ранее страну покинули певица Земфира и актриса Рената Литвинова. Об этом сообщал телеграм-канал "Только никому"

"Рената Литвинова с Земфирой укатили в Париж. Кто-то все-таки туда из России попадает, оказывается.

Не хочется писать "покинули Россию". Есть, вариант, что они, как Собчак, угнали отдохнуть [все-таки Земфира отработала такие сложные концерты с солд-аутом]. Или на неделю моды. Ведь именно сегодня друг Ренаты Демна Гвасалия презентует новый бренд марки Vetemens — VTMNT. Может, еще вернутся", — говорится в сообщении телеграм-канала.

Известно, что Ксения Собчак улетела на отдых в Турцию, другими словами, она сейчас также не в России.

Улететь заграницу в настоящей ситуации непросто. Однако, несмотря на закрытое из-за санкций воздушное пространство, многие известные россияне все-таки покидают родину и отправляются на Запад. По всей вероятности, "переждать" острую фазу событий.