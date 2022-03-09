Вакарчук приїхав до Миколаєва підтримати українських військових (відео)

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім сказав, що музикант з автоматом у руках вирушить на передову.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 9 березня приїхав до Миколаєва та зустрівся з головою Обласної військової адміністрації Миколаєва Віталієм Кімом. Вони разом записали відеозвернення, опубліковане на Telegram-каналі Миколаївської ОДА.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Кім прийняв відомого музиканта та сказав, що видає Вакарчуку автомат, з яким він вирушить на передову.

"Миколаїв, це не просто місто-герой. Це одне з найсміливіших міст світу зараз. Велика честь бути тут і підтримувати всіх. Правда за нами й ми переможемо", — сказав Вакарчук.

Кім також повідомив, що український музикант на передовій морально підтримає українських воїнів та тих солдатів, які отримали поранення.

За його словами вчора ввечері, 8 березня, російські війська стягують сили в напрямок Миколаєва. Їхнє завдання — закріпиться на околицях міста та взяти його в блокаду.

Глава ОДА зазначив, що на цей час у Миколаєві присутні понад 20 іноземних журналістів із великих медіакомпаній, які ведуть репортажі з обложеного міста та розповідають усьому світу про те, що відбувається. Він заспокоїв місцевих жителів і сказав, що не уявляє, ким треба бути, щоб ударити по місту, коли в ньому багато журналістів.

Раніше повідомлялося, 8 березня до Миколаєва прибуло підкріплення бійців збройних сил України з технікою. За словами голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, українські бійці готуються до наступу на захоплені ділянки регіону військами ЗС РФ.

Російська прима-балерина Великого театру Ольга Смирнова відкрито виступила проти військової агресії РФ в Україні. За її словами, вона ніколи не думала, що їй буде соромно за Росію.