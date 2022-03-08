У Миколаїв зайшло підкріплення бійців ЗСУ та готується до наступу, — Кім

За словами Віталія Кіма, ніч у Миколаєві була спокійна і майже без обстрілів, бо ворог уже виснажений.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що до міста прибуло підкріплення бійців збройних сил України з технікою. Наразі вони готують наступ на захоплені ділянки регіону російськими окупантами. Про це він повідомив у Telegram.

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За словами Віталія Кіма, в Миколаєві цієї ночі не було обстрілу, бо ворог уже виснажений. Тож у місто прибуло підкріплення з технікою та готується до наступу.

"Ми готуємо наступ. Ми чесні, ми попереджаємо — ми прийдемо і вас розвалимо. Так що чекайте, я скоро до вас прийду. І звільнятимемо Миколаївщину саме з 8 березня. Бути добру! " — написав Кім.

Крім того, Віталій Кім нагадав, що саме 8 березня 1944 року розпочалося звільнення Миколаївської області від нацистів. Перший населений пункт, який звільнили, – це Новий Буг.

"Хлопці, новобужани, давайте історію виправдовувати, випадковості не випадкові", — додав Кім.

Нагадаємо, 8 березня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за час вторгнення Росії в Україну ліквідували понад 12 тисяч російських окупантів. Крім того, знищено 300 російських танків та 1036 бойових броньованих бойових машин.

Раніше, 7 березня, в Пентагоні повідомили, що Росія пустила в дію близько 100% бойової могутності в Україні, яку накопичила для вторгнення. У США не вбачають великого прогресу російської армії у наступі на українські території. Крім того, Кремль активно вербує бойовиків із Сирії, щоб перекинути їх в Україну.