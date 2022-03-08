Втрати армії РФ в Україні на 13-й день війни перевищили 12 тисяч людей, — Генштаб ЗСУ

З першого дня вторгнення, як інформує Генштаб, підрозділи ЗСУ знищили понад 300 ворожих танків та 1036 бойових броньованих машин росіян.

Підрозділи Збройних сил України продовжують вести оборонну операцію проти російських окупантів на північному, південному та східному напрямках. За весь час вторгнення армія РФ втратила понад 12 тисяч людей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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За даними військового командування, розпочалася тринадцята доба протистояння української армії повномасштабному вторгненню РФ, але темпи наступу ворога значно знизилися.

На північному напрямку, як зазначають у Генштабі, підрозділи ЗСУ продовжують тримати оборону Сум та Києва. У південній операційній зоні йде операція вздовж державного кордону, у межах якої здійснюється прикриття морського узбережжя.

Прес-центр Генштабу стверджує, що російські окупанти деморалізовані і все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів.

"У Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, на територіях, тимчасово зайнятих російськими окупантами, широко фіксуються факти грабежів, насильницьких дій щодо місцевих жителів, захоплення цивільних приміщень, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій у густонаселених районах об'єктах цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні військового командування.

У Херсонській та Миколаївській областях, за даними Генштабу, окупанти для впливу на місцеве населення використовують підрозділи психологічної боротьби — росіяни створили до 10 тактичних груп такого напряму, які займаються пропагандистською роботою на тимчасово захоплених територіях.

"Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом ЗСУ. Крім того, ФСБ створює оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення опору", — підсумував Генштаб у ранковому зведенні.

[ + – ] Російські окупанти створюють підрозділи психологічної боротьби з місцевим населенням

Генеральний штаб ЗСУ також оприлюднив статистику загальних втрат окупаційної армії від початку повномасштабного вторгнення. За даними військового командування, з 24 лютого по 7 березня включно Росія втратила понад 12 тисяч особового складу та понад 300 танків.

З початку повномасштабного вторгнення, як зазначають у Генштабі, підрозділи ЗСУ з іншими силовими відомствами також знищили 1036 ворожих бойових броньованих машин, 120 артилерійських систем, 56 одиниць РСЗВ, 27 засобів протиповітряної оборони, 474 одиниць автомобільної техніки, 60 катери.

Крім цього, Росія зазнає серйозних втрат в авіації. З першого дня повномасштабної війни знищено 48 ворожих літаків, 80 вертольотів та 7 безпілотних апаратів оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі наголошують, що загальна кількість втрат окупаційної армії встановлюється, а підрахунок ускладнюється великою інтенсивністю бойових дій.

[ + – ] Генштаб озвучив загальні втрати армії РФ від початку вторгнення в Україну

Нагадаємо, 7 березня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про ліквідацію генерал-майора російської армії Віталія Герасимова. Високопоставленого офіцера було вбито під час боїв під Харковом. Віталій Герасимов, за даними розвідки, був начальником штабу та першим заступником командувача 41-ї армії Центрального військового округу РФ.

Також 7 березня Пентагон інформував про те, що Росія задіяла близько 100% своїх військових сил, які були зосереджені навколо кордонів України.