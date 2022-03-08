Под Харьковом украинские разведчики ликвидировали генерал-майора армии РФ

Главное управление разведки сообщило также, что удалось уничтожить несколько старших офицеров армии РФ.

Под Харьковом украинским военным разведчикам удалось ликвидировать генерал-майора российской армии Виталия Герасимова. Он был убит во время боев недалеко от города. Герасимов был российским военачальником, генерал-майором, начальником штаба и первым заместителем командующего 41-й армией Центрального военного округа России. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Виталий Герасимов принимал участие во второй чеченской войне, а также в российской военной операции в Сирии. Также он получил медаль за "возвращение Крыма".

В ГУР добавляют, что также удалось убить нескольких старших офицеров российской армии. В ведомстве заявили, что получили данные, которые свидетельствуют о значительных проблемах у оккупантов — со связью и с проведением эвакуации их разбитых частей.

Напомним, в понедельник, 7 марта российские оккупанты разбомбили завод по производству хлеба в Макарове Киевской области. В результате авиаудара погибло 13 мирных жителей, а из-под завалов удалось достать пятерых человек. По информации МВД, на территории завода находились 30 человек.

Ранее Министерство обороны показало свежую статистику потерь среди российских военных. По данным ведомства, погибло 11 тысяч личного состава армии РФ. Кроме того, оккупанты потеряли 290 единиц танков, 999 боевых бронированных машин и 117 артиллерийских систем. Также удалось уничтожить 30 вертолетов врага.