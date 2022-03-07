Армия РФ разбомбила хлебозавод в Киевской области, есть погибшие

Спасатели вытащили из-под завалов пятерых пострадавших. Всего в момент авиаудара на территории предприятия было около 30 человек.

Российские военные нанесли авиаудар по зданию хлебозавода в Макарове Киевской области. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД).

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В результате попадания снаряда погибли 13 человек, из-под завалов здания удалось спасти пятерых.

По предварительной информации, на территории завода в момент авиаудара было около 30 человек, добавили в МВД.

Напомним, что враг совершил авианалет на частный сектор ночью 6 марта в Житомирской области. В городе Коростень ракеты разрушили 10 домов, один человек погиб, двое получили травмы.

В Харькове 2 марта российские оккупанты ударили по зданию социологического факультета Харьковского национального университета имени Каразина. Помещение находится рядом с Управлением внутренних дел.

Расследователи Conflict Intelligence Team выяснили, что враг обстрелял жилые массивы Николаева запрещенными кассетными снарядами.