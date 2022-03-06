В Житомирской области после авианалета разрушены частные дома. Есть жертвы (фото, видео)

В Овруче и Коростене повреждены десятки домов, некоторые разрушены полностью. Один человек погиб, многие получили повреждения, детям помогли выбраться из подвалов.

Ночью 6 марта в Житомирской области в ходе авианалета ракеты российских войск попали в частные дома. В городе Коростень разрушены 10 частных жилых домов. Один человек погиб, у двух других повреждения. Из подвала удалось спасти пятерых детей. Об этом сообщает Национальная полиция на своей странице в Facebook.

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В городе Овруч в результате ракетных ударов разрушены 15 жилых домов — пять из них полностью уничтожены. По предварительной информации, в этом городе жертв и пострадавших нет.

[ + – ] Руины зданий после бомбардировки в Житомирской области. [ + – ] Руины зданий после бомбардировки в Житомирской области. [ + – ] Руины зданий после бомбардировки в Житомирской области. Фото: Нацполиция

Сообщается, что ночью в ходе обстрелов Овруча произошел взрыв в жилом массиве частного сектора. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

[ + – ] Город Овруч на карте.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и восстанавливают коммуникаций.

Полиция документирует последствия обстрелов

Правоохранители в Житомирской области продолжают собирать и документировать данные о последствиях ночных ударов местных городов и деревень.

Одни дома разрушены до основания, у других повреждены стены, крыши, окна и пр.

На местах разрушений местные отделения полиции проводят следственно-оперативные действия — документируют последствия военных преступлений оккупантов и оказывают помощь гражданам.

Полицейские несут службу в усиленном режиме, отвечают на все сообщения жителей, в т.ч. об обстрелах и появлении иностранцев в населенных пунктах.

Усиленные наряды полиции предотвращают кражи домов, которые оставили местные жители.

Напомним, что ВСУ взяли в плен сразу нескольких российских пилотов, которые бомбили окрестности Чернигова. Одним из летчиков оказался участник операции ВС РФ в Сирии. В течение только одного дня украинские ПВО сбили как минимум 4 вертолета и 3 истребителя.

Ранее Фокус сообщал, что жителей Ирпеня эвакуируют на автобусах из-за подорванной железной дороги. По словам местного градоначальника, изначально вывозить детей, женщин и пожилых людей планировалось поездами, но сейчас это невозможно из-за того, что российские войска подорвали железную дорогу.