У Житомирській області після авіанальоту зруйновано приватні будинки. Є жертви (фото, відео)

В Овручі та Коростені пошкоджено десятки будинків, деякі зруйновані повністю. Одна людина загинула, багато людей отримали пошкодження, дітям допомогли вибратися з підвалів.

Уночі 6 березня на Житомирщині під час авіанальоту ракети російських військ потрапили в приватні будинки. У місті Коростень зруйновано 10 приватних житлових будинків. Одна людина загинула, у двох інших ушкодження. З підвалу вдалося врятувати п'ятьох дітей. Про це повідомляє Національна поліція на своїй сторінці у Facebook.

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У місті Овруч унаслідок ракетних ударів зруйновано 15 житлових будинків — п'ять із них повністю знищені. За попередньою інформацією, у цьому місті жертв і постраждалих немає.

[ + – ] Руїни будівель після бомбардування на Житомирщині. [ + – ] Руїни будівель після бомбардування на Житомирщині. [ + – ] Руїни будівель після бомбардування на Житомирщині. Фото: Нацполіція

Повідомляється, що вночі під час обстрілів Овруча стався вибух у житловому масиві приватного сектора. За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.

[ + – ] Місто Овруч на карті.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та відновлюють комунікацій.

Поліція документує наслідки обстрілу

Правоохоронці у Житомирській області продовжують збирати та документувати дані про наслідки нічних ударів місцевих міст і сіл.

Одні будинки зруйновані вщент, в інших пошкоджені стіни, дахи, вікна тощо.

На місцях руйнувань місцеві відділки поліції проводять слідчо-оперативні дії — документують наслідки військових злочинів окупантів і надають допомогу громадянам.

Поліцейські несуть службу в посиленому режимі, відповідають на всі повідомлення жителів, зокрема про обстріли та появу іноземців у населених пунктах.

Посилені наряди поліції запобігають крадіжкам будинків, які залишили місцеві жителі.

Нагадаємо, що ЗСУ взяли в полон одразу кількох російських пілотів, які бомбили околиці Чернігова. Одним із льотчиків виявився учасник операції ЗС РФ у Сирії. Протягом лише одного дня українські ППО збили як мінімум 4 вертольоти та 3 винищувачі.

Раніше Фокус повідомляв, що мешканців Ірпеня евакуювали на автобусах через підірвану залізницю. За словами місцевого градоначальника, спочатку вивозити дітей, жінок і людей похилого віку планувалося потягами, але зараз це неможливо через те, що російські війська підірвали залізницю.