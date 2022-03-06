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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У Житомирській області після авіанальоту зруйновано приватні будинки. Є жертви (фото, відео)

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авіаналіт, авіаудар,
Фото: Нацполіція | Руїни будівель після бомбардування на Житомирщині.

В Овручі та Коростені пошкоджено десятки будинків, деякі зруйновані повністю. Одна людина загинула, багато людей отримали пошкодження, дітям допомогли вибратися з підвалів.

Уночі 6 березня на Житомирщині під час авіанальоту ракети російських військ потрапили в приватні будинки. У місті Коростень зруйновано 10 приватних житлових будинків. Одна людина загинула, у двох інших ушкодження. З підвалу вдалося врятувати п'ятьох дітей. Про це повідомляє Національна поліція на своїй сторінці у Facebook.

У місті Овруч унаслідок ракетних ударів зруйновано 15 житлових будинків — п'ять із них повністю знищені. За попередньою інформацією, у цьому місті жертв і постраждалих немає.

Руїни будівель після бомбардування на Житомирщині.
Руїни будівель після бомбардування на Житомирщині.
Руїни будівель після бомбардування на Житомирщині.
Руїни будівель після бомбардування на Житомирщині.
Руїни будівель після бомбардування на Житомирщині.
Руїни будівель після бомбардування на Житомирщині.
Фото: Нацполіція
Руїни будівель після бомбардування на Житомирщині.
Руїни будівель після бомбардування на Житомирщині.
Руїни будівель після бомбардування на Житомирщині.

Повідомляється, що вночі під час обстрілів Овруча стався вибух у житловому масиві приватного сектора. За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.

Місто Овруч на карті.
Місто Овруч на карті.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та відновлюють комунікацій.

Поліція документує наслідки обстрілу

Правоохоронці у Житомирській області продовжують збирати та документувати дані про наслідки нічних ударів місцевих міст і сіл.

Одні будинки зруйновані вщент, в інших пошкоджені стіни, дахи, вікна тощо.

На місцях руйнувань місцеві відділки поліції проводять слідчо-оперативні дії — документують наслідки військових злочинів окупантів і надають допомогу громадянам.

Поліцейські несуть службу в посиленому режимі, відповідають на всі повідомлення жителів, зокрема про обстріли та появу іноземців у населених пунктах.

Посилені наряди поліції запобігають крадіжкам будинків, які залишили місцеві жителі.

Нагадаємо, що ЗСУ взяли в полон одразу кількох російських пілотів, які бомбили околиці Чернігова. Одним із льотчиків виявився учасник операції ЗС РФ у Сирії. Протягом лише одного дня українські ППО збили як мінімум 4 вертольоти та 3 винищувачі.

Раніше Фокус повідомляв, що мешканців Ірпеня евакуювали на автобусах через підірвану залізницю. За словами місцевого градоначальника, спочатку вивозити дітей, жінок і людей похилого віку планувалося потягами, але зараз це неможливо через те, що російські війська підірвали залізницю.