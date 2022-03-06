У Житомирській області після авіанальоту зруйновано приватні будинки. Є жертви (фото, відео)
В Овручі та Коростені пошкоджено десятки будинків, деякі зруйновані повністю. Одна людина загинула, багато людей отримали пошкодження, дітям допомогли вибратися з підвалів.
Уночі 6 березня на Житомирщині під час авіанальоту ракети російських військ потрапили в приватні будинки. У місті Коростень зруйновано 10 приватних житлових будинків. Одна людина загинула, у двох інших ушкодження. З підвалу вдалося врятувати п'ятьох дітей. Про це повідомляє Національна поліція на своїй сторінці у Facebook.
У місті Овруч унаслідок ракетних ударів зруйновано 15 житлових будинків — п'ять із них повністю знищені. За попередньою інформацією, у цьому місті жертв і постраждалих немає.
Повідомляється, що вночі під час обстрілів Овруча стався вибух у житловому масиві приватного сектора. За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.
Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та відновлюють комунікацій.
Поліція документує наслідки обстрілу
Правоохоронці у Житомирській області продовжують збирати та документувати дані про наслідки нічних ударів місцевих міст і сіл.
Одні будинки зруйновані вщент, в інших пошкоджені стіни, дахи, вікна тощо.
На місцях руйнувань місцеві відділки поліції проводять слідчо-оперативні дії — документують наслідки військових злочинів окупантів і надають допомогу громадянам.
Поліцейські несуть службу в посиленому режимі, відповідають на всі повідомлення жителів, зокрема про обстріли та появу іноземців у населених пунктах.
Посилені наряди поліції запобігають крадіжкам будинків, які залишили місцеві жителі.
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