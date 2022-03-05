Жителів Ірпеня евакуювали на автобусах через підірвану залізницю (відео)

Місцевих жителів попросили перейти на Новоірпенську трасу — де проходитиме евакуація автобусами до Києва.

З Ірпеня, який зазнав масованого бомбардування російської авіації, людей евакуювали на автобусах. Про це повідомив місцевий мер Олександр Маркушин у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, евакуація дітей, жінок та людей похилого віку мала відбутися вранці 5 березня потягами, проте окупанти підірвали залізницю. І тепер місцевих жителів попросили перейти на Новоірпенську трасу, де проходитиме евакуація автобусами до Києва.

Деякі містяни намагаються втекти з міста по висадженому мосту, який ЗСУ зруйнували, щоб не пустити до Києва ворога. Біженцям допомагають люди в уніформі, подають руки та переводять через руїни.

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