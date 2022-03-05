Жителей Ирпеня эвакуируют на автобусах из-за подорванной железной дороги (видео)
Местных жителей попросили перейти на Новоирпенскую трассу — где будет проходить эвакуация автобусами в Киев.
Из Ирпеня, который подвергся массированной бомбардировке российской авиации, людей эвакуируют на автобусах. Об этом сообщил местный мэр Александр Маркушин в своем Telegram-канале.
По его словам, эвакуация детей, женщин и людей пожилого возраста должна была пройти утром 5 марта поездами, однако оккупанты подорвали железную дорогу. И теперь местных жителей попросили перейти на Новоирпенскую трассу — где будет проходить эвакуация автобусами в Киев.
Некоторые горожане пытаются бежать из города по взорванному мосту, который ВСУ разрушили, чтобы не пустить в Киев врага. Беженцам помогают люди в униформе, подают руки и переводят через руины.
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