Жителей Ирпеня эвакуируют на автобусах из-за подорванной железной дороги (видео)

Местных жителей попросили перейти на Новоирпенскую трассу — где будет проходить эвакуация автобусами в Киев.

Из Ирпеня, который подвергся массированной бомбардировке российской авиации, людей эвакуируют на автобусах. Об этом сообщил местный мэр Александр Маркушин в своем Telegram-канале.

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По его словам, эвакуация детей, женщин и людей пожилого возраста должна была пройти утром 5 марта поездами, однако оккупанты подорвали железную дорогу. И теперь местных жителей попросили перейти на Новоирпенскую трассу — где будет проходить эвакуация автобусами в Киев.

Некоторые горожане пытаются бежать из города по взорванному мосту, который ВСУ разрушили, чтобы не пустить в Киев врага. Беженцам помогают люди в униформе, подают руки и переводят через руины.

Напомним, что сотрудники СБУ ликвидировали члена украинской делегации в Гомеле Дениса Киреева. Банкир Денис Киреев принимал участие в первом раунде переговоров с РФ, хотя не был указан Офисом президента Украины.

Киреев, предположительно, подозревался в госизмене. По информации инсайдеров, у СБУ были доказательства против подозреваемого, в том числе записи телефонных разговоров.

Ранее Фокус сообщал, что "для украинцев это война — Отечественная". Российская оппозиция раскритиковала власти РФ за вторжение в Украину. Оппозиционный политик Илья Яшин прорвал информационную блокаду, устроенную ФСБ и прокуратурой РФ, и назвал вещи своими именами. По словам Яшина, президент России Владимир Путин развязал преступную братоубийственную войну и в совершенно в извращенном свете предоставляет реальное положение дел.