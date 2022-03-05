Жители Ирпеня бегут из города по взорванному мосту (видео, фото)

Эвакуация людей из города железнодорожным транспортом сорвалась из-за повреждения колеи оккупантами. Теперь они пытаются пересечь мост, ранее взорванный ВСУ.

Жители Ирпеня, который подвергся масштабным авиаударам российской военной авиации, в спешке покидают разрушенный город. В телеграмм-каналах появились фото и видео того, как люди пересекают ранее взорванный ВСУ мост между Бучей и Ирпенем.

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Как видно на записи, некоторым людям помогают люди в униформе, подавая руки и переводя через руины.

[ + – ] Жители Ирпеня покидают то, что осталось от их домов Фото: Telegram NEXTA

[ + – ] Мост был разрушен ВСУ, чтобы не пустить врага к Киеву Фото: Соцсети

[ + – ] Люди бегут из разрушенного войной города

По словам мэра города Александра Маркушина, сегодня в 10 часов женщины, дети и старики должны были эвакуироваться из города поездами, однако в результате повреждения вражеским снарядом колии это стало невозможным. Тогда людей попросили перейти в другое место, откуда их должны забрать автобусы для транспортировки на железнодорожный вокзал Киева.

А в Мариуполе, где сегодня, 5 марта, должна была проходить эвакуация мирного населения согласно достигнутым договоренностям с российской стороной о гуманитарном коридоре, войска оккупантов сорвали ее, начав обстрел города. Людей из Волновахи и Мариуполя должны были везти в Запорожье, однако теперь эвакуация отложена, а город оказался на грани гуманитарной катастрофы.