Жители Ирпеня бегут из города по взорванному мосту (видео, фото)
Эвакуация людей из города железнодорожным транспортом сорвалась из-за повреждения колеи оккупантами. Теперь они пытаются пересечь мост, ранее взорванный ВСУ.
Жители Ирпеня, который подвергся масштабным авиаударам российской военной авиации, в спешке покидают разрушенный город. В телеграмм-каналах появились фото и видео того, как люди пересекают ранее взорванный ВСУ мост между Бучей и Ирпенем.
Как видно на записи, некоторым людям помогают люди в униформе, подавая руки и переводя через руины.
По словам мэра города Александра Маркушина, сегодня в 10 часов женщины, дети и старики должны были эвакуироваться из города поездами, однако в результате повреждения вражеским снарядом колии это стало невозможным. Тогда людей попросили перейти в другое место, откуда их должны забрать автобусы для транспортировки на железнодорожный вокзал Киева.
А в Мариуполе, где сегодня, 5 марта, должна была проходить эвакуация мирного населения согласно достигнутым договоренностям с российской стороной о гуманитарном коридоре, войска оккупантов сорвали ее, начав обстрел города. Людей из Волновахи и Мариуполя должны были везти в Запорожье, однако теперь эвакуация отложена, а город оказался на грани гуманитарной катастрофы.