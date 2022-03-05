Снаряд оккупантов повредил ж/д колии по дороге в Ирпень, – УЗ (фото)

После взрывов людей переместили в другое место для перевозки в Киев автобусами.

Российские оккупационные войска, встретив сильнейший отпор на земле, продолжают бомбить Украину с воздуха, уничтожая жилые кварталы и убивая мирных жителей. 5 марта была обстреляна железная дорога в направлении Ирпеня в Киевской области, где сейчас проводится эвакуация граждан. Об этом сообщает "Укрзализныця", опубликовав соответствующие кадры.

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"Попадание вражеского снаряда повредило колею в направлении Ирпеня. Фиксируем схождение двух пустых вагонов, подаваемых на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда. Эвакуационный рейс из Ирпеня состоится другими оперативно поданными вагонами "Укрзалызныци" из ближайшей возможной точки. Остальные эвакуационные рейсы следуют по графику, общее число спасенных составляет 1,26 млн человек", – заявили в ведомстве.

[ + – ] Поврежденная колея в Ирпене Фото: Укрзализныця

В локальном телеграмм-канале города всех людей, которые ожидали эвакуации, попросили пересесть в автобусы, которые должны отвезти в Киев.

[ + – ] Из-за взрыва два пустых вагона сошли с рельсов

На данный момент из города эвакуируют на киевский железнодорожный вокзал детей, женщин и людей преклонного возраста. О том, что эвакуация будет проводиться с 10 часов утра субботы, накануне, 4 марта, сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

[ + – ] Об эвакуации населения мэр города сообщил накануне, 4 марта

Войска РФ не перестают обстреливать город, превращая его в руины, как сделали это с Бучей, Харьковом и другими украинскими населенными пунктами.

[ + – ] Ирпень после обстрелов

Ранее оккупанты нанесли авиаудар по жилому сектору в Белой Церкви. Серьезно повреждены дома, и сейчас местные жители и спасатели ищут потерпевших среди завалов.

Как стало известно недавно, украинские защитники сбили самолет, который бомбил Чернигов, а также поймали пилота, который успел катапультироваться.