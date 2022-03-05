Снаряд окупантів пошкодив залізничну колію по дорозі в Ірпінь, – УЗ (фото)

Після вибухів людей перемістили до іншого місця для перевезення до Києва автобусами.

Російські окупаційні війська, зустрівши потужну відсіч на землі, продовжують бомбардувати Україну з повітря, знищуючи житлові квартали та вбиваючи мирних жителів. 5 березня було обстріляно залізницю у напрямку Ірпеня на Київщині, де зараз триває евакуація громадян. Про це повідомляє "Укрзалізниця", опублікувавши відповідні кадри.

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"Влучення ворожого снаряда пошкодило колію в напрямку Ірпеня. Фіксуємо сходження двох порожніх вагонів, що подаються на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда. Евакуаційний рейс з Ірпеня відбудеться іншими оперативно поданими вагонами "Укрзалізниці" з найближчої можливої точки, загальна кількість врятованих складає 1,26 млн осіб", – заявили у відомстві.

[ + – ] Пошкоджена колія в Ірпені Фото: Укрзализныця

У локальному телеграм-каналі міста всіх людей, які чекали на евакуацію, попросили пересісти в автобуси, які мають відвезти їх до Києва.

[ + – ] Через вибух два порожні вагони зійшли з рейок

На даний момент із міста евакуююють на київський залізничний вокзал дітей, жінок та людей похилого віку. Про те, щоевакуація проводитиметься з 10 години ранку суботи, напередодні, 4 березня, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

[ + – ] Про евакуацію населення мер міста повідомив напередодні, 4 березня

Війська РФ не перестають обстрілювати місто, перетворюючи його на руїни, як зробили це з Бучею, Харковом та іншими українськими населеними пунктами.

[ + – ] Ірпінь після обстрілу

Раніше окупанти завдали авіаудару по житловому сектору в Білій Церкві. Серйозно пошкоджено будинки, і зараз місцеві жителі та рятувальники шукають потерпілих серед завалів.

Як стало відомо нещодавно, українські захисники збили літак, що бомбив Чернігів, а також упіймали пілота, який встиг катапультуватися.