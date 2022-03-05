"Для украинцев это война — Отечественная". Оппозиция РФ выступила с критикой вторжения в Украину

Российский оппозиционный политик, находящийся сейчас в России, прорвал информационную блокаду, которую устроило ФСБ и их прокуратура, и назвал вещи своими именами

Оппозиционный российский политик Илья Яшин озвучил путинский план вторжения и назвал ошибки Путина, которые ведут Россию к национальной катастрофе.

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Илья Яшин, российский оппозиционный политик, находящийся сейчас в России, прорвал информационную блокаду, которую устроило ФСБ и их прокуратура, и назвал вещи своими именами: Путин развязал преступную братоубийственную войну, совершенно в извращенном свете предоставляя реальное положение вещей.

"Приняли закон в России: 15 лет за "фейки о войне", то бишь не официальную информацию. Но озвучивать правду важно, с какими бы рисками это не было связано", — смело заявил Илья Яшин.

План Путина

(2 мин. 43 сек). План Путина. Первый день. Ракетный удар по аэродромам. Господство в воздухе. Высадка десанта

Второй день. Продолжение атак военных инфраструктур с воздуха: вертолетов и самолетов. Радикальный подрыв военного потенциала Украины и линий снабжения.

Третий день. Наземное наступление российской армии, взятие Сум, Харькова, Мариуполя, Херсона, Одессы, Киева. Разрезывание Украины пополам. Отступление украинской армии внутрь страны, к Днепру, окружение там ВСУ. Сценарий по Грузии 2008 года.

Три ошибки Путина

Первая ошибка. Переоценка ресурсов военных сил РФ и недооценка потенциала ВСУ. Российские части увязли. Украинцы отражают атаки, за каждый город – бои. Жертвы идут на тысячи. Военную технику россияне бросили из-за отсутствия горючего. Образ Путина для мира – образ зла.

Вторая ошибка. Путин считал, что встретят с радостью в Украине российскую армию (освободительницу от "нацистов и наркоманов в Киеве"). Как в Крыму. Поверил своим генералами. Но украинский народ становился на пути танков под дулами пулеметов или встречал огнем.

Третья ошибка (11 мин. 57 сек.). Недооценка Владимира Зеленского. Путин пренебрежительно считал, что тот — артист, комик – военное время не для него. Но Зеленский проявил характер, проникнувшись историчностью момента. Никуда не сбежал, хотя были предложения западных стран. ВСУ остались верны своему лидеру. Популярность Зеленского сейчас: выше 90 процентов. И все это на фоне – жестких санкций Запада в отношении России.

Вывод

Украина получила материальную и политическую поддержку всего мира, выражая солидарность с нацией, сражающейся за свое право на существование. А Россия – в тяжелейшей блокаде. В ООН не поддержали резолюцию с осуждением России: она сама, Северная Корея, Беларусь, Эритрея (Африка), Сирия. Китай и Сербия тоже осудили!

Путин для мира – антигерой. Крушение национальной экономики: жизнь дороже, люди беднее.

Исторические аналогии

Кровавая авантюра Путина дорого ему обойдется. Николай II начал войну в начале XX века с небольшой Японией – это закончилось позорным проигрышем и утратой части территорий.

"Путин верил генералам Шойгу и Герасимову. Сегодня в итоге мы получили национальную катастрофу. Россия сегодня – мировой изгой, грозящий планете ядерным оружием. Это – черная страница российской истории".

Замечу от себя по поводу версии Яшина, что Путин излишне верил свои генералам Шойгу и Герасимову: Путин верил в то, что хотел слышать. Полная ответственность на нем. В Украине ходит анекдот: "Путин верит в то, что показывает телевизор".