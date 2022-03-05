"Для українців це війна — Вітчизняна". Опозиція РФ виступила із критикою вторгнення в Україну

Російський опозиційний політик, який зараз перебуває в Росії, прорвав інформаційну блокаду, яку влаштувало ФСБ та їхня прокуратура, і назвав речі своїми іменами

Опозиційний російський політик Ілля Яшин озвучив путінський план вторгнення та назвав помилки Путіна, які ведуть Росію до національної катастрофи.

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Ілля Яшин, російський опозиційний політик, який зараз перебуває в Росії, прорвав інформаційну блокаду, яку влаштувало ФСБ та їхня прокуратура, і назвав речі своїми іменами: Путін розв'язав злочинну братовбивчу війну, абсолютно в перекрученому світлі надаючи реальний стан речей.

"Прийняли закон у Росії: 15 років за "фейки про війну", тобто про не офіційну інформацію. Але озвучувати правду важливо, з якими ризиками це не пов'язували б", — сміливо заявив Ілля Яшин.

План Путіна

(2 хв. 43 сек). План Путіна. Перший день. Ракетний удар по аеродромах. Панування в повітрі. Висадка десанту

Другий день. Продовження атак військових інфраструктур з повітря: вертольотів та літаків. Радикальний підрив військового потенціалу України та ліній постачання.

Третій день. Наземний наступ російської армії, взяття Сум, Харкова, Маріуполя, Херсона, Одеси, Києва. Розрізування України навпіл. Відступ української армії всередину країни, до Дніпра, оточення там ЗСУ. Сценарій щодо Грузії 2008 року.

Три помилки Путіна

Перша помилка. Переоцінка ресурсів військових сил РФ та недооцінка потенціалу ЗСУ. Російські частини загрузли. Українці відбивають атаки, за кожне місто — бої. Жертви йдуть на тисячі. Військову техніку росіяни покинули через відсутність пального. Образ Путіна для світу — образ зла.

Друга помилка. Путін вважав, що зустрінуть із радістю в Україні російську армію (визвольницю від "нацистів та наркоманів у Києві"). Як у Криму. Повірив своїм генералам. Але український народ ставав на дорозі з танками під дулами кулеметів або зустрічав вогнем.

Третя помилка (11 хв. 57 с.). Недооцінка Володимира Зеленського. Путін зневажливо вважав, що той — артист, комік — воєнний час не для нього. Але Зеленський проявив характер, перейнявшись історичністю моменту. Нікуди не втік, хоч були пропозиції від західних країн. ЗСУ залишилися вірними своєму лідеру. Популярність Зеленського зараз: понад 90 відсотків. І все це на тлі — жорстких санкцій Заходу щодо Росії.

Висновок

Україна отримала матеріальну та політичну підтримку всього світу, висловлюючи солідарність із нацією, яка бореться за своє право на існування. А Росія — у найважчій блокаді. В ООН не підтримали резолюцію із засудженням Росії: вона сама, Північна Корея, Білорусь, Еритрея (Африка), Сирія, Китай та Сербія теж засудили!

Путін для світу — антигерой. Крах національної економіки: життя дорожче, люди бідніші.

Історичні аналогії

Кривава авантюра Путіна дорого йому коштуватиме. Микола II розпочав війну на початку XX століття з невеликою Японією — це закінчилося ганебним програшем та втратою частини територій.

"Путін вірив генералам Шойгу та Герасимову. Сьогодні в результаті ми отримали національну катастрофу. Росія сьогодні — світовий ізгой, який загрожує планеті ядерною зброєю. Це — чорна сторінка російської історії".

Зауважу від себе з приводу версії Яшина, що Путін занадто вірив своїм генералам Шойгу та Герасимову: Путін вірив у те, що хотів чути. Повна відповідальність на ньому. В Україні ходить анекдот: "Путін вірить у те, що показує телевізор".