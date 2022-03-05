СБУ убили члена украинской делегации в Гомеле Дениса Киреева, - СМИ

Банкир Денис Киреев участвовал в первом раунде переговоров с РФ, хотя не был указан Офисом президента Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины убили при задержании члена первой украинской делегации на переговорах в Гомеле Дениса Киреева. Об этом сообщает издание "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

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Предполагается, что банкира Дениса Киреева подозревали в государственной измене. Издание "Украинская правда" со слов источников среди силовиков и политиков сообщает: у СБУ были доказательства против подозреваемого, включая записи телефонных разговоров.

По данным "5 канала", еще в июле 2020-го украинские правоохранители открыли против него уголовное производство о возможной работе на спецслужбы РФ. Авторы расследования утверждают, что Денис Киреев несколько раз в год ездил в Россию, где мог общаться с кураторами.

Офис президента не указал имя Дениса Киреева в списке участников делегации, которая провела переговоры с Россией в городе Гомель 28 февраля, однако на опубликованных фото его можно заметить со стороны украинской делегации. За столом мужчина сидел рядом с народным депутатом Рустемом Умеровым.

[ + – ] Денис Киреев на переговорах в Гомеле 28 февраля

Народный депутат Александр Дубинский в своем телеграм-канале Dubinsky.pro назвал Дениса Киреева человеком братьев Сергея и Андрея Клюевых. По его информации, с 2006 по 2008 год Денис Киреев работал заместителем гендиректора "СКМ Финанс", после перешел в австрийскую компанию GROUP SLAV AG, связанную с Клюевыми. Кроме того, с 2006 по 2012 годы входил в Наблюдательный Совет "Укрэксимбанка", а с 2010 по 2014 занимал позицию первого заместителя Председателя Правления Ощадбанка "по квоте Клюевых".

3 марта прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Фокус разбирался, каких успехов добились переговорщики и чего ждать дальше. Одним из главных достижений стала договоренность об организации гуманитарных коридоров на територии Украины.

Как писали ранее, Россия на втором раунде переговоров настаивала на признании Крыма территорией РФ, а также признании "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей. Кроме того, потребовали демилитаризации Украины.

4 марта президент РФ Владимир Путин назвал время проведения третьего раунда переговоров. По его словам, стороны смогут встретиться для обсуждения ситуации уже в конце недели. Советник Офиса президента Украины также допустил, что переговоры могут состояться 5 или 6 марта.