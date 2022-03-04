"В конце недели": Путин назвал время проведения третьего раунда переговоров

Похожее мнение высказал и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Чиновник считает, что переговоры пройдут 5-6 марта.

Канцлер Германии Олаф Шольц 4 марта провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором стороны обсудили проведение третьего раунда российско-украинских переговоров. Путин сообщил, что переговоры могут состояться "в конце недели", сообщает агентство ТАСС.

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Сообщается, что немецкий канцлер призвал российского президента немедленно прекратить военную операцию в Украине и обеспечить доступ гуманитарной помощи в районы проведения боевых действий.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что очередной этап переговоров возможно состоится 5 или 6 марта. Для этого украинская сторона постоянно находится на "прямой связи" с РФ.

Комментируя переговорный процесс двух сторон Подоляк отметил, что он проходит "тяжело", поскольку и позиция России и позиция президента Украины весьма жесткая.

"Это понятно, будь она у них (России) мягкая, они бы не нападали на Украину. Но позиция главного главнокомандующего Украины и Украины в целом тоже жесткая. Поэтому переговоры будут идти тяжело. Но они будут идти", — заявил он.

Ранее сообщалось, что Россия снизила требования к Украине и уже не говорит о "денацификации". По мнению советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, смена риторики Кремля связана с тем, что Россия не может достигнуть политических целей в Украине военным путем.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона выдвигает минимальные требования и всегда готова к диалогу при одном условии — уважение к интересам друг друга.