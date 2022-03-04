"Наприкінці тижня": Путін назвав час проведення третього раунду переговорів

Таку думку висловив і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Чиновник вважає, що переговори відбудуться 5-6 березня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 4 березня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, у якій сторони обговорили проведення третього раунду російсько-українських переговорів. Путін повідомив, що переговори можуть відбутися "наприкінці тижня", повідомляє агентство ТАРС.

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Повідомляють, що німецький канцлер закликав російського президента негайно припинити військову операцію в Україні та забезпечити доступ гуманітарної допомоги до районів проведення бойових дій.

Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що черговий етап переговорів можливо відбудеться 5 або 6 березня. Для цього українська сторона постійно перебуває на "прямому зв'язку" з РФ.

Коментуючи переговорний процес двох сторін, Подоляк зазначив, що він проходить "важко", оскільки й позиція Росії, й позиція президента України є доволі жорсткою.

"Це зрозуміло, якби вона була в них (Росії) м'яка, вони б не нападали на Україну. Але позиція головнокомандувача України та України в цілому теж жорстка. Тому переговори йтимуть важко. Але вони йтимуть", — заявив він.

Раніше повідомляли, що Росія зменшила вимоги до України й вже не говорить про "денацифікацію". На думку радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, зміна риторики Кремля пов'язана з тим, що Росія не може досягти політичних цілей в Україні воєнним шляхом.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що російська сторона висуває мінімальні вимоги й завжди готова до діалогу за однієї умови — повага до інтересів одне одного.