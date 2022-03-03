Переговори між Україною та РФ відбудуться і вирішення кризи знайдуть, — Лавров

Глава МЗС РФ запевнив, що Росія готова до діалогу, а її умови є мінімальними. Але розмова відбудеться тільки з "врахуванням інтересів один одного".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю іноземним ЗМІ підтвердив дату проведення переговорів між представниками Росії та України. Він висловив упевненість, що розв'язання кризи навколо України знайдуть, оскільки умови РФ є мінімальними.

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"Звичайно, розв'язання знайдуть, я не сумніваюся. Умови, які є мінімальними для нас, добре відомі. Їх обговорювали, зокрема, і на переговорах з українською стороною, як це було в Гомелі і як має відбутися сьогодні", — сказав він.

Глава МЗС не став перераховувати пункти, винесені на розгляд сторонами діалогу, а лише стисло повторив, що РФ не може допустити прямої загрози нападу з території України й не може дозволити змиритися з "невгамовним прагненням" України в НАТО.

"Ми готові завжди до діалогу за однієї неодмінної умови — тільки на основі рівноправності та на основі поваги та врахування інтересів один одного", — зазначив Лавров.

Відповідаючи на запитання західного журналіста про загрозу ядерної війни, Лавров дав оцінку поведінці свого французького колеги Жана-Іва Ле Дріана, водночас згадавши французький національний символ — галльського півня.

"Він зараз дуже любить гарцювати… вони "петушатся" дуже часто. Так от він заявив, що Путін повинен пам'ятати, що у Франції теж є ядерна зброя", — сказав Лавров.

Він наголосив, що Росія не дозволить здійснення провокацій з боку Заходу, щоб підштовхнути її на застосування ядерної зброї.

"Але якщо проти нас почнуть реально розв'язувати війну, то, напевно, про це повинні думати ті, хто такі плани виношує, а вони, на мій погляд, виношуються", — пригрозив Лавров.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що після закінчення війни "українці самі мають вирішувати, як їм далі жити ".