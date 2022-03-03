Переговоры между Украиной и РФ состоятся и решение кризиса будет найдено, — Лавров

Глава МИД РФ уверил, что Россия готова к диалогу, а ее условия минимальны. Но разговор состоится исключительно с "учетом интересов друг друга".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью иностранным СМИ подтвердил дату проведения переговоров между представителями России и Украины. Он выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено, поскольку условия РФ минимальны.

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"Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются, в том числе и на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле и как должно состояться сегодня", — сказал он.

Глава МИД не стал перечислять пункты, вынесенные на рассмотрение сторонами диалога, а лишь вкратце повторил, что РФ не может допустить прямой угрозы нападения с территории Украины и не может позволить смириться с "неуемным стремлением" Украины в НАТО.

"Мы готовы всегда к диалогу при одном непременном условии — исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга", — отметил Лавров.

Отвечая на вопрос западного журналиста об угрозе ядерной войны, Лавров дал оценку поведению своего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, упомянув при этом французский национальный символ — галльский петух.

"Он сейчас очень любит гарцевать… они "петушатся" очень часто. Так вот он заявил, что Путин должен помнить, что у Франции тоже есть ядерное оружие", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия не позволит осуществлений провокаций со стороны Запада, чтобы подтолкнуть ее на применение ядерного оружия.

"Но если против нас начнут реально развязывать войну , то наверно об это должны думать те, кто такие планы вынашивает, а они, на мой взгляд, вынашиваются", — пригрозил Лавров.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после окончания войны "украинцы сами должны решать, как им дальше жить".