Москва предлагает договариваться и обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины, — Лавров

Страна-агрессор готова договариваться с Украиной и обсуждать вопрос гарантий безопасности с Владимиром Зеленским. Кроме этого, глава МИД РФ допустил, что "Россия погрязла в рукотворном конфликте в Украине".

После завершения войны, которую развязала Россия, "украинцы сами должны решать, как им дальше жить". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Все его заявления цитирует кремлевское СМИ РИА-Новости.

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Что говорит министр иностранных дел России:

"Российские требования к Украине нельзя квалифицировать как ее капитуляцию, Москва предлагает договариваться ";

"; Лавров не исключает, что "кто-то хотел, чтобы Россия погрязла в рукотворном, созданном Западом конфликте в Украине ";

"; По словам министра иностранных дел РФ, " если Запад решил опустить перед Россией новый "железный занавес", РФ не будет переживать и найдет возможность развиваться ";

"; "После завершения "конфликта" украинцы сами должны решать, как им дальше жить ";

"; "Задача операции на Украине — определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут там развернуты", сказал Лавров;

сказал Лавров; Лавров назвал "позитивным шагом" заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании получить гарантии безопасности;

о желании получить гарантии безопасности; Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности ;

; Лавров заявил: "Украина должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом Германия".

Напомним, Фокус сообщал, что по сообщениям СМИ, переговоры РФ и Украины состоятся сегодня вечером в Беловежской пуще. Владимир Зеленский заявил, что за неделю войны 6 тысяч российских военных погибло без учета прошлой ночи. По его словам, матери в России теряют детей в совершенно чужой стране.