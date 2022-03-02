Зеленский назвал потери армии РФ: почти 6 тыс. погибших менее, чем за неделю

Президент Украины озвучил количество погибших российских солдат без учета прошлой ночи. По его словам, матери в России теряют детей в совершенно чужой стране.

Российские оккупанты за первые шесть дней войны против Украины с 24 февраля потеряли почти 6 тысяч человек. Об этом сказал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

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"Российские матери теряют детей в совершенно чуждой для них стране. Вдумайтесь в это число: около шести тысяч погибших россиян после шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошлую ночь. Шесть тысяч", — отметил он.

Президент Украины подчеркнул, что врагу не удастся завоевать Украину.

"Это не сделать ни ракетами, ни бомбами, ни танками. Мы на своей родной земле и за войну против нас будет международный трибунал для них", – заключил он.

Сводка потерь оккупантов РФ от Генштаба ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что потери врага за время полномасштабной войны ориентировочно составили 5840 человек. Подсчет статистики произвести сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.

За шесть дней войны враг потерял:

личного состава – 5840 человек

самолетов – 30 единиц,

вертолетов – 31 единицу,

танков – до 211 единиц,

боевых бронированных машин ‒ 862 единицы,

артиллерийских систем – 85 единиц,

средств противовоздушной обороны – 9 единиц,

реактивных систем залпового огня — 40 единиц,

цистерн с горюче-смазочными материалами – 60 единиц,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 единицы,

легких скоростных катеров – 2 единицы,

автомобильной техники – 355 единиц.

Генштаб ВСУ 1 марта сообщил о потерях армии РФ за пять дней войны. ВСУ уничтожили к этому дню около 200 танков и почти 850 боевых бронемашин оккупанта.

В Министерстве обороны США 1 марта говорили о падении морального духа у врага из-за сопротивления ВСУ и гражданских.