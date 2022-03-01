Потери врага за 5 дней войны - 200 танков, 850 ББМ - Генштаб

Руководство украинских вооруженных сил подчеркнуло, что обладает достаточным запасом гранатометов и средств ПВО, чтобы уничтожить армию врага.

Потери вторгнувшихся на украинскую территорию российских сил за первые 5 суток войны составили почти 200 танков и около 850 боевых бронированных машин, сообщает Генеральный штаб ВСУ в своем Facebook.

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"А тысячи NLAW и Javelin все ждут своего часа. Благодарим наших зарубежных партнеров за поддержку и позицию", — говорят представители украинского Генштаба.

ВСУ также сообщил о неких "подарках для иммигрантов", и сказал, что им будет "тепло и хорошо". О чем конкретно шла речь в сообщении, пока не ясно.

Ранее Фокус сообщал, что по информации Генштаба Украины, российские военные дезертируют и сдаются в плен. Войска РФ на всех направлениях были остановлены украинской армией.